Rechazan uso de “copiatín” y piden aplicar reglamento con más firmeza

El proyecto de resolución “que modifica el artículo 79 del reglamento interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (del orador)” planteaba pequeñas modificaciones, para adecuar el reglamento a conductas que en este periodo parlamentario ya son habituales y hasta asumidas como “normales” por los miembros, como leer sus discursos antes que explayarse con sus ideas de manera espontánea y sin copiatín.

En la primera parte del artículo 79 del reglamento interno refiere que “el orador, al hacer uso de palabra, se dirigirá siempre al presidente y a los diputados en general”, se sugiere eliminar la frase posterior y que refiere: “y deberá evitar en lo posible designar a estos por su nombre”.

Lea más: Discuten cambio de día de la sesión en Diputados

En la práctica, eso se omite y se soluciona con la frase “disculpe que lo mencione”, antes de nombrar al legislador en cuestión, incluso cuando la alusión es para refrendar el punto de vista, es decir, donde no hay intención de agravio.

No obstante, la parte más relevante de la iniciativa del diputado Antonio Buzarquis (PLRA) es formalizar la posibilidad de que los legisladores puedan directamente leer sus discursos y evitar de esa manera las expresiones espontáneas.

Actualmente, el reglamento interno de la Cámara de Diputado permite “utilizar apuntes y leer citas o documentos pertinentes o relacionados con el asunto o discusión”, con el previo visto bueno del presidente. Así, taxativamente, prohíbe los discursos leídos. Sin embargo, en la práctica hace mucho que varios parlamentarios leen sus discursos, incluso en ocasiones es evidente que algunos parlamentarios ni siquiera entienden lo que leen.

“Acá se quiere satanizar la lectura (...) Sentimos la degradación de la representación política, pero no podemos satanizar la lectura. Aquí no es que algunos no saben lo que leen, sino que no saben lo que votan. Algunos levantan nomás la mano porqué el de al lado levantó, eso es lo que está mal”, dijo la diputada Johanna Ortega (PPS) e indicó que, con cumplir el reglamento actual, ya se podría evitar el uso del copiatín.

Lea más: Plantearán nulidad de la sesión en Diputados en que se modificó reglamento interno

Similar postura tuvieron varios legisladores, que indicaron que no se tienen previstas modificaciones interesantes en el reglamento interno y solo falta aplicar mejor el que ya está vigente para subsanar el problema de la ayuda discursiva.

Por su lado, Carlos María López (PLRA) pidió que el tratamiento del proyecto sea postergado, para que el proyectista pueda explicar su intención. Sin embargo, esto no prosperó y la iniciativa fue remitida al archivo.

Diputados siguen sin cambiar día de sesiones

La Cámara de Diputados sigue sin cambiar el día de sesiones, si bien se está analizando desde hace dos semanas, aún no se ponen de acuerdo sobre el día.

Actualmente, la Cámara de Diputados sesiona ordinariamente los miércoles a las 9:00, mientras que el Senado fijó para el mismo día, a las 10:30 el inicio. Antes, las sesiones en la Cámara Alta eran los jueves a las 9:00, pero a pedido de los cartistas se cambió primero a los jueves de tarde y posteriormente los miércoles de mañana.

“Se está analizando en la mesa directiva cambiar de día las sesiones. Se plantea llevar los días de sesiones a los martes y los miércoles los días de comisiones. Estamos en acompañar el traslado”, dijo el diputado Daniel Centurión (ANR-FR).

Agregó que el análisis público es importante y con la simultaneidad de sesiones se cercena el derecho a que la ciudadanía pueda escuchar el debate de los parlamentarios y también se complica el trabajo de Diputados como cámara proponente. Los diputados coinciden en que las sesiones “en paralelo” hace que se disperse la atención ciudadana, sobre todo en temas delicados que requieren un escrutinio público y sean acompañadas por el interés ciudadano.

La alternativa de adelantar a martes las sesiones no convence a algunos, ya que se trata del día más intenso en cuanto a sesiones de comisiones, fundamentales para dictaminar proyectos.

La otra alternativa es pasar al jueves, pero tampoco es del agrado de los legisladores, es especial para los que son del interior del país, quienes ya viajan al término de las sesiones.