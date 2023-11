Gerardo Soria afirma que Cartes ordenó su desvinculación de Itaipú

Este jueves el funcionario y secreta­rio general del Sindicato de Trabajadores de Itaipú Binacional (Sitraibi), Gerardo Soria habló en ABC TV sobre el proceso de su desvinculación que se inició por instrucción del director paraguayo, Justo Zacarías, tras un dictamen emitido por la directora jurídica ejecutiva, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, en el que recomienda el despido de Soria.

El funcionario afirmó que esta decisión es una orden directa del presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

“El director Lucho Zacarías dijo que él tenía órdenes expresas del señor Horacio Cartes para echarme de la Itaipú”, señaló.

Soria denunció maltrato, acaso laboral y persecución

Además, manifestó desde que las nuevas autoridades de la Itaipú asumieron el cargo fue víctima de una persecución, también sufrió maltrato y acoso laboral dentro de la Entidad.

“Desde que asumió este nuevo Gobierno, desde que asumieron los nuevos directores de Itaipú la persecución fue constante desde el primer momento”, puntualizó.

“Me trasladaron de forma ilegal siendo que yo tengo estabilidad sindical, no me dieron ningún escritorio, me dejaron en el pasillo, la persecución fue total”, añadió

“El maltrato y el acoso laboral fue desde el día uno desde que ellos asumieron”, reiteró Soria.

Expulsión de Gerardo Soria de la ANR

El 22 de junio de este año, el presidente del Tribunal de Conducta de la ANR, Gustavo Cazal, justificó que la expulsión de Gerardo Soria del Partido Colorado se dio por las reiteradas ocasiones en las que publicó “críticas destructivas” contra el partido en 11 medios de prensa.

Según argumentó Cazal, estas críticas lesionaron la “dignidad y don de persona” de Horacio Cartes y afectaron el acceso a un crédito para el Partido Colorado.