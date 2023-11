Tercer desbande podría liquidar a Fuerza Republicana en Diputados

Anteayer, el vicepresidente primero de Diputados, Carlos Arrechea, adelantó que un grupo de Fuerza Republicana, cuyos referentes y líderes eran el expresidente Mario Abdo Benítez y el exvicepresidente Hugo Velázquez, están considerando enterrar el nombre y el movimiento y unificar las bancadas coloradas en Diputados, una decisión que aún no es unánime ni formal, según refirió ayer el diputado Hugo Meza (ANR, FR).

Lea más: Anuncian unificación de bancadas coloradas en Diputados y Fuerza Republicana está “con un pie en la tumba”

Meza, que es de la línea de la “unificación” dijo que la intención obedece a que “en la práctica no hay oposición (colorada) en el Congreso” y que se sienten huérfanos de liderazgos en FR.

“Fuerza Republicana es apenas un rótulo, hace rato el movimiento es inorgánico, no hay liderazgo nacional. Hoy nosotros somos un grupo de 13 que venimos sosteniendo una bandera de por sí, porque tenemos afinidad, compañerismo, pero no hay una visión política que nos cohesiona a los 13″, comentó Meza.

El legislador reconoció que esta no es una postura unánime y que intentarán llegar a un consenso. Se “liberará la decisión” de los colegas, lo que si bien no lo dijo expresamente, sería un quiebre del bloque.

“Se está generando un pequeño debate sobre la unificación de un bloque colorado, (con dos sub bloques) A y B con liderazgo propio, y otros que no están de acuerdo, entonces, seguramente si no llegamos a un acuerdo unánime, seguramente se va a liberar a cada compañero del bloque para que tome las decisiones”, refirió.

Finalmente, el diputado colorado dijo que posiblemente la próxima semana habría una definición, tras hablar también con el presidente de la República, Santiago Peña.

Tercera ola de fugas

Este eventual desbande que se avizora sería el tercero y posiblemente el definitivo para el bloque de Fuerza Republicana en Cámara de Diputados, bloque que se fue desmembrando apenas culminadas las elecciones.

Los que se apartaron antes del nuevo periodo legislativo, que fueron siete (ver infografía), sí se pasaron a Honor Colorado.

Posteriormente, en septiembre pasado, otro grupo de cuatro diputados se desprendió, pero en su caso para formar una “bancada independiente”.

En este caso, ni Meza ni su otros colegas consultados quisieron hablar en nombre de los demás y menos adelantar cual sería la postura mayoritaria, sin embargo, habría cuatro por cada lado que ya tendrían una posición firme y otros cinco que estarían con postura indefinida, pero tendiendo a la unificación.