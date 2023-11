Opositores denuncian censura por las reiteradas raboneadas en Cámara de Diputados

Una vez más, hoy la Cámara de Diputados no logró el quorum mínimo para la sesión ordinaria convocada para las 9:00, ni con la media hora de tolerancia, lo que por lo que tuvo que levantarse. Si bien a las 10:30 inició una extraordinaria, ya no se permitió la etapa de oradores, así como se aprovechó para meter por la ventana puntos que no estaban establecidos en el orden del día original.

Esto motivó que los diputados Johanna Ortega (Partido País Solidaria) y Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) reclamen ante el pleno al presidente de la Cámara, Raúl Latorre (ANR, HC) por no tomar medidas más serias contra los irresponsables, y porque en la práctica, esto impide el debate y “censura” a la minoría opositora.

“Vemos como una cuestión grave el hecho de que se intente censurar todo el tiempo el estadío de oradores, por eso en señal de protesta quiero que conste en acta mi ausencia en esta sesión y exijo como diputada que se apliquen las sanciones que están en nuestro reglamento”, reclamó Ortega en medio de la sesión.

Lea más: Quinta rabona consecutiva de los diputados

En la misma línea, el diputado Benítez reprochó que por séptima vez se implemente la misma estrategia, de dejar sin quorum la ordinaria y cercenar la etapa de oradores, algo que se volvió ya una costumbre por parte de la mayoría oficialista que impera en Cámara Baja.

“Me parece una falta de respeto que por séptima sesión tengamos el mismo inconveniente y creo que es una línea clara. La línea es que no se debata, que no se discutan los temas que interesan a la ciudadanía. El estadío de oradores más que un espacio para los diputados es un lugar donde venimos a traer muchas denuncias de corrupción, donde muchos colegas que vienen del interior vienen a comentar sus inquietudes acá en la Cámara de Diputados y si cercenamos ese espacio no cortamos a los diputados, sino a la ciudadanía”, afirmó Benítez.

Virulenta reacción cartista

Este reclamo, motivó que diputados cartistas reaccionaran ofuscados, en incluso a los gritos pidieran cerrar el debate. Los más ofuscados fueron la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed (ANR, HC) y el diputado Esteban Samaniego (ANR, HC), quienes a los gritos intentaron cortar en su alocución a Benítez.

En dos momentos de la sesión, el presidente de la Cámara, Raúl Latorre se limitó a apelar a la “voluntad” de sus colegas, para que cumplan con el horario establecido de las sesiones, aunque por lo general, la mayoría de los raboneros son de su bancada.

Se planteó un debate libre para buscar una solución a las reiteradas raboneadas, pero la mayoría no lo permitió.