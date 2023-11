Kronawetter tras juramento de Pucheta: “¿Cómo no me voy a sentir manoseado?”

La exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, se incorporó al Consejo de la Magistratura hoy luego de prestar juramento ante la Cámara de Senadores. La también ex vicepresidenta ya ocupa el cargo de representante del Poder Ejecutivo en la mencionada institución, aunque en este cargo estaba el abogado Enrique Kronawetter.

Al respecto, el ahora ex miembro del Consejo de la Magistratura indicó que él prácticamente ya sabía que ayer era su último día en el cargo ante todas las intenciones “a tambor batiente” de hacer jurar a Pucheta.

Asimismo, expresó sobre cómo no se iba a sentir “manoseado” ante el caso, ya que su mandato debía vencer recién en el 2026 luego de haber sido designado nuevamente en dicha función por el expresidente Mario Abdo Benítez durante su gobierno.

“Yo tenía tres proyectos para llevar adelante, reformas para el Jurado, el Consejo y también crear la verdadera carrera judicial; no por ser abogado uno ya puede entrar al Consejo”, citó en comunicación con ABC AM 730.

Kronawetter habló con Peña

Por otra parte, Enrique Kronawetter confirmó que tuvo una comunicación con el presidente de la República, Santiago Peña, quien lo trató “muy correctamente” y también escuchó sus ideas.

“Acá hay una interpretación antojadiza que puede venir del presidente del Congreso (Silvio “Beto” Ovelar). Mi hijo de 12 años me dijo que me iba a ayudar porque me echaron del trabajo; yo vengo del mundo de la docencia y no es por el cargo, yo estoy dolido por la República. Es un precedente muy nefasto y abre una puerta para que en el futuro se haga todo a decretazo; me molesta mucho la impunidad intelectual”, sentenció.

