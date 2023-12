Trabajadores de salud se manifiestan mañana para reclamar pago de salarios atrasados

Trabajadores de salud se manifestarán mañana frente al Ministerio de Salud reclamando el cobro de sus salarios de varios meses, según confirmó la doctora Rossana González, del sindicato de médicos.

“Tenemos colegas compañeros que todavía no están cobrando su salario, contratados y también nombrados, pero el nombrado todavía podemos entender por qué el Ministerio nos había dicho bueno, van a tardar un poco más porque hay un anexo que se tiene que modificar”. Denuncian falta de pago de salarios: médicos anuncian manifestación para este viernes

Explicó que todo viene de un supuesto malentendido del Gobierno acerca de un reajuste salarial de entre G. 32.000 y G. 400.000, que terminó siendo una equiparación que nivelaría el salario piso de los trabajadores, solución que los gremios aceptaron entendiendo que el país pasaba un mal momento y no se podían gastar muchos recursos económicos. “Eso fue el año pasado, en diciembre del 2022, entonces se consiguió el dinero US$ 30 millones para 41.420 funcionarios”, precisó.

Equiparación debía ser sin concurso

Según González, pensaron que la equiparación sería automática, siendo que nadie sería promocionado, ni aumentar su salario abruptamente; sin embargo, en septiembre les informaron que para obtener el reajuste de entre G. 32.000 y G. 400.000 debían concursar.

“Ese concurso hoy se retrasó, no aceptamos luego, pero qué nos dijeron si vamos a querer modificar la ley va a ser peor, porque vamos a perder más tiempo y lo que va a hacer es que nadie cobre el piso salarial, entonces aceptamos, total el concurso va a ser abreviado, va a ser rápido no hay mucho problema y listo. Hoy es el momento en que todavía no se terminó el concurso”, afirmó.

Dijo que finalmente los G. 32.000 consiguieron hablando con el ministro de Economía sin concursar, ya que lo consideran ridículo. Agregó que varios trabajan en una ocupación, en una profesión y se le paga todavía la anterior, porque no disponen de presupuesto, siendo que el Estado tiene una deuda con esa gente que hace mucho, ya le tendría que haber pagado otro sueldo.