Santi es un “presidente Pinocho”, dice exsenador Hugo Estigarribia

Estigarribia, que renunció a su afiliación al Partido Colorado en disconformidad por el hecho de que la Asociación Nacional Republicana (ANR) fue “tomada” por personas procesadas y declaradas “significativamente corruptos” por el gobierno de los Estados Unidos, insistió en que con la promulgación de la “sentencia de muerte” a la ley contra “puertas giratorias” se le cae la careta al mandatario.

“Esto es una patada al discurso que el propio Peña habla contra la corrupción, que unos días después de asumir el gobierno reunió al fiscal general (Emiliano Rolón) y al contralor (Camilo Benítez) en Mburuvicha Róga (para una cumbre de poderes). Es todo mentira”, acusó.

El exlegislador enfatizó que si bien desde el Gobierno creen que la ciudadanía es tonta, no es así, y va anotando y acumulando el disgusto por todos los abusos que van cometiendo hasta ahora, al priorizar solo sus intereses.

“Yo me pregunto: ¿a quién quiere engañar (Santiago) Peña? porque engaña a los incautos, pero no engaña a la comunidad internacional, al que va a invertir, no engaña a la cooperación extranjera, etcétera. En síntesis, en términos vulgares y comunes: No le jode a nadie”, sostuvo.

Explicó que el mandatario miente al decir que supuestamente faltan leyes para castigar el nepotismo y que también desde el oficialismo utilizan como estrategia la “distracción”, como es por ejemplo ahora con el proyecto de ley “De la función pública y la carrera del servicio civil”.

Dijo que si bien el proyecto es interesante, ya existe la Ley Nº 5295 que “prohíbe el nepotismo en la Función Pública” y que usan la propuesta de ley del “Servicio Civil” para hacerse los “ñembotavy”.

Peña “usa para hacerse del ñembotavy y desviar como elemento distractor este tema de la ley (del Servicio Civil) de la cual viene hablando otro personaje como (Basilio) “Bachi Núñez” y otros, que son elementos distractores, así como muestra guantes de boxeo y al final arrugó contra Chilavert pelearse, o sea, usan mucho ellos la distracción”, dijo.

En esa misma línea, dijo que si bien el oficialismo copó todos los órganos de poder y extrapoder, buscando garantizarse impunidad, la ciudadanía tiene como herramienta el escrache para evitar que actúen impunemente.

Sostuvo que “la ciudadanía debe empoderarse, no con hechos violentos ni contrarios a la ley, sino mediante manifestaciones pacíficas, el escrache pacífico” y que “si están impunes en lo jurídico y en lo político, por lo menos que no estén impunes en la ciudadanía”.

Recordó que esto ya tuvo efecto en casos como el de Óscar González Daher, José María Ibáñez y otros, y planteó que la ciudadanía es capaz de hacer que sea “irresistible para ellos la presión ciudadana por las barbaridades que cometen” ya que “no nos queda otro camino en este momento donde hay un copamiento de las instituciones”.

También rememoró que el propio Santiago Peña ya fue blanco del “pase de factura” de la ciudadanía, cuando perdió las internas del 2017 tras la fallida “enmienda de sangre”.

“Impunidad” momentánea

El exsenador colorado Hugo Estigarribia enfatizó que si bien desde el oficialismo “coparon” ambas cámaras del Congreso, el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura, logrando “impunidad”, la presión ciudadana puede lograr cambios.

“Incluso el propio fiscal general del Estado (Emiliano Rolón), creo que está tomando acciones más por influjo de la prensa y porque está quedando como un pelele, como alguien que no hace nada y por eso también ya están actuando los fiscales. Al menos la presión del desprestigio está sobre los que actúan mal”, dijo.

“Servicio Civil” seguiría esperando

Con el fin aparente de buscar excusas para hacer la vista gorda a los casos de presunto nepotismo que estallaron principalmente en el Poder Legislativo, el oficialismo planteó un sugestivo “interés” en tratar los proyecto del ley “De la función pública y la carrera del servicio civil” y el “que regula la organización administrativa del Estado”, pero de momento no habría acuerdo para tratarlo durante el receso parlamentario.

El próximo miércoles 10 a las 10:00 se desarrollará la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso, y de momento no habría consenso para que eventualmente se convoque a sesiones extraordinarias para tratar ambas iniciativas.

Durante el receso parlamentario, que culmina formalmente el 4 de marzo (ya que el primero es feriado y luego fin de semana), la Comisión Permanente tiene la potestad de convocar a la Cámara de Diputados y/o Senadores para tratar temas que se consideren urgentes, lo que no sería el caso de ambas propuesta de ley.

El proyecto de “Servicio Civil” pretende plantear reglas para el ingreso y ascenso para funcionarios, aunque tiene puntos controversiales como ser el dar legalidad a la figura de los “cargos de confianza”, que si bien rigen en la práctica, formalmente no están avalados. El proyecto de “organización administrativa” refiere más bien a una reestructuración de ministerios y entes descentralizados, pero ambas propuestas requerirían modificaciones.