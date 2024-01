El 50% de contratados en el Congreso son operadores políticos, dice exdiputado

En las últimas semanas, se descubrieron varios casos de presunto nepotismo en el Congreso.

El ex diputado liberal Édgar Acosta sostuvo que dicha práctica está “normalizada” en el Congreso e, incluso, en otras instituciones del Estado. Además, dijo que no solo se buscan cargos para familiares sino también para operadores políticos.

“Cuando llegué (al Congreso) un administrativo se me acercó -porque llevé la lista de familiares y mi esposa es contadora y mi hijo estaba en edad de trabajar- y me dijo: ‘¿Por qué no los traés a ellos y seguramente en estos cinco años se los va a nombrar?’. Yo le dije que eso no correspondía y se sorprendió porque se toma como una cuestión normal”, comentó.

Beneficio político personal

Puntualizó que en el trasfondo del nepotismo hay un beneficio político para el legislador, que tiene relación con asegurar votos para las próximas elecciones.

“El parlamentario que llega en su primer período, más del 50%, lo que te dice en su primera sesión es: ‘Tengo que asegurar esto y meter a gente para negociar’, porque está pensando en la siguiente elección. O sea, un parlamentario llega y en vez de pensar en su gestión, te aseguro que está pensando en la siguiente elección que se dará en cinco años”, dijo.

“La mayoría trata de meter funcionarios porque los que llegan a la Cámara, en un porcentaje del 50%, son operadores políticos: o sea, gente que tiene votos”, acotó.

Negociaciones con el Ejecutivo

Acosta también señaló que los cargos son utilizados por el Ejecutivo para negociar acompañamiento de proyectos que este impulsa.

“¿Cuándo puede haber más cargos para los amigos? Cuando haya votaciones importantes, que le interesen al Ejecutivo; entonces, ahí puede haber más posibilidades de cargos”, dijo.

Acosta agregó que no solo hay “abusos” en cuanto a nepotismo, sino también con uso indiscriminado de resguardo policial y con viajes que se ven como “turismo”.