Conflictos por administrar la Junta de Saneamiento de Carmen del Paraná

El nuevo Consejo Directivo de la Junta de Saneamiento de Carmen del Paraná emitió un manifiesto a la opinión pública donde denuncia que la Municipalidad les imposibilitó el uso del salón municipal, para celebrar la asamblea de elección de sus autoridades.

Las elecciones se celebraron de igual manera, el pasado domingo 21 de enero, frente al salón que no fue abierto por parte de los responsables. Los organizadores de la elección, el Tribunal Electoral Independiente (TEI), indicaron que no encontraron en su residencia ni pudieron comunicarse con el responsable de abrir el local.

Según manifestaciones del presidente electo de la comisión Daniel Viveros miembros del TEI tenían la llave del recinto, que se le fue solicitada por los encargados el viernes anterior y posteriormente no pudieron contactar con ellos nuevamente para coordinar la apertura del lugar.

La elección culminó con una participación del 28% de usuarios habilitados por la que resultó victoriosa en todos los cargos la lista A, liderada por el concejal municipal Daniel Viveros (Independiente).

Antecedentes

El candidato electo explicó que la asamblea debía ser celebrada en junio del año pasado y fue suspendida a pedido de los candidatos de la lista B, bajo la premisa de que no fue convocada de manera adecuada. El caso fue elevado para el Tribunal Electoral de Encarnación que resolvió que la elección debía regirse con los parámetros establecidos por la legislación electoral para lo que se debía aprobar un cronograma de las mismas.

Lea más: Tomás Romero Pereira: Cayó precario puente de madera y comunidades quedan prácticamente aisladas

El titular de la lista B fue impugnado por haber presentado la candidatura con un mal tipeo de la cédula de identidad. El TEI resolvió que la candidata suplente, María Epifania Vargas, asumiera la candidatura, de cara a las elecciones celebradas.

Previo a las elecciones la lista B presentó un pedido de amparo para retrasar las elecciones, solicitud a la que el tribunal electoral no dio lugar.

Mientras tanto, según denuncian, el pedido de usufructo del salón municipal fue recibido y aprobado en noviembre del año pasado.

Intendente desmiente acusaciones

El intendente municipal de Carmen del Paraná, Germán Gneiting (ANR-HC), afirmó que no entiende las acusaciones de las autoridades de la Junta de Saneamiento y que el mismo no tiene nada que ver con dicha asamblea.

Lea más: Obras inconclusas en escuelas de General Artigas: dos años después, avanza investigación

El titular del ejecutivo municipal explicó que su funcionario solicitó permiso para el fin de semana y que la Municipalidad funcionó hasta el viernes de 7:00 a 12:00 y que en el lapso de tiempo habilitado ningún miembro del TEI se acercó a retirar la llave del salón.

Gneiting sostuvo que no descarta que hayan intereses políticos y particulares detrás de querer involucrarlo en el caso. También opinó que dicha asamblea debería declararse nula porque no cumplió con los requerimientos del calendario electoral al no ser celebrada en la instalación que anunció.

El jefe comunal agregó que considera que el servicio de agua potable en la comunidad es prestado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), aunque la Junta de Saneamiento se encarga de hacer el cobro a los usuarios.

Estimó que lo ideal sería que la EBY transfiera el servicio a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) que es la encargada en nuestro país.

Millones de razones

Tanto el concejal como el intendente coincidieron que existen intenciones de administrar los recursos que maneja la institución en la comunidad. Viveros estimó que en caja tendrían alrededor de G. 800 millones, entretanto Gneiting supone que debería haber más de G. 1.000 millones.

Lea más: Video: Suspenden a concejal de Mayor Otaño tras viralización de video e investigación fiscal por supuesta estafa

El edil independiente refirió que la otra lista estaba compuesta por funcionarios municipales, la tesorera municipal Sara Fernández Bogado, una funcionaria de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Stefanía Franco Miehe y el concejal José Cantero Benítez (ANR), todos afines a Gneiting.

Desde ambos sectores acusan una supuesta intención de manejar dichos fondos pertenecientes a la Junta de Saneamiento.

En el cargo de presidente de la asamblea la Lista A resultó victoriosa con 181 votos a 6 del total de 190 electores que sufragaron, dijo Viveros.