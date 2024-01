Tomás Romero Pereira: Cayó precario puente de madera y comunidades quedan prácticamente aisladas

Productores y vecinos de las comunidades de Valle Porá y San Jorge de Tomás Romero Pereira, en el noreste del departamento de Itapúa, denuncian que quedaron prácticamente aislados tras la caída de un precario puente de madera, situado sobre el camino vecinal que los conectaba con la ruta PY06.

Los pobladores relatan que la estructura de madera, de al menos 40 años de antigüedad, ya no era transitable para los vehículos pesados y terminó de derrumbarse ayer, con la crecida del arroyo Karajay, posterior a las intensas lluvias registradas en la región.

Lamentaron el hecho porque la construcción de un puente hormigonado en ese trayecto, está presupuestado en la municipalidad hace casi 3 años, según refieren.

El productor residente en la compañía de Valle Porá, Pedro García, sostuvo que en varias ocasiones, las autoridades municipales llegaron al sitio a hacer las mediciones con la promesa de que se ejecutaría ahí la construcción del anhelado puente de hormigón para los pobladores.

García sostuvo que varios productores, principalmente de soja se ven afectados por la situación, en temporada de cosecha, debido a que los caminos alternativos están en mal estado y se extienden por más de 10 km para llegar hasta la ruta PY06.

Puente estaba presupuestado

El presidente de la Comisión Permanente de la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira, Adalberto Caballero (ANR), explicó que la construcción del puente de Valle Porá estaba presupuestado desde el año 2022. En el mencionado ejercicio fiscal, fue integrado como “puentes varios”, de los cuales identificaron al menos cinco puentes que estaban en situación de prioridad.

En el 2023 fue nominalizado como prioritario el puente de Valle Porá, junto al del arroyo Pilarense, este último que sí fue iniciado.

Para la construcción del puente se previó casi G. 600 millones, según el concejal, no obstante, expresó que no entienden el motivo por el cual no se realizó la necesaria obra.

Prácticamente aislados

“Vecinos me llaman y me dicen que un comerciante debe tomar la vía alternativa que suma 10 a 15 km para comprar insumos, ahora que están sin el puente”, lamentó el concejal.

Entretanto, el poblador local Pedro García explicó que eran conscientes de que esto pasaría en cualquier momento. Afirmó que los vecinos esperan la respuesta de las autoridades, por lo menos para mantener en condiciones los caminos que les quedan para llegar hasta la ruta, donde se concentran la mayor cantidad de comercios.

Intendente ausente

Con respecto al intendente municipal, Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), el edil expresó que no saben todavía si volvió de su viaje al exterior. Presumen que la familia entera continúa vacacionando en las paradisíacas playas de Punta Cana, en República Dominicana, mientras los puentes en su comunidad se caen.

Rivas había mandado a la secretaria general de la municipalidad, Laura Pereira, que informara de su ausencia en el despacho municipal entre el 8 y 12 de enero. Dicha comunicación fue emitida tarde, presentada a la Junta recién el miércoles 10, cuando miembros de la familia Rivas fueron descubiertos veraneando en el Caribe por compatriotas.

“Hasta ayer por lo menos, que fui a la municipalidad, me dijeron que el intendente todavía no había vuelto”, refirió Caballero.

Entretanto, en el intento de escuchar la versión del administrador del ejecutivo municipal, el mismo no responde a las llamadas, como tampoco lo hizo la secretaria Pereira. Cuando nos atendieron la comunicación a través de la línea baja de la municipalidad, ante la primera consulta cortaron la comunicación y no volvieron a contestar.