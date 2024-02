Junta arroyense repudia amenaza contra ediles

“No se permitirá la instalación de un basural nacional en la comunidad, disfrazado con el nombre de vertedero ecológico”, reza parte del comunicado que emitió ayer la Junta Municipal arroyense.

El conflicto en la ciudad se generó luego de que el intendente José Filippi Vera (ANR) haya autorizado la instalación de un vertedero y relleno sanitario a la empresa CH4, cuyo representante legal es el exsenador liberal Blas Lanzoni, pero detrás estarían los accionistas de la firma El Farol SA. Ciudadanos salieron a las calles desde entonces y periódicamente se llevan adelante manifestaciones en inmediaciones de la sede municipal. Algunas de las movilizaciones culminaron con destrozos al edificio municipal, lo cual fue denunciado por el intendente.

Lea más: Sigue conflicto por vertedero en Arroyos y Esteros

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El legislativo indica además que en todo lo actuado durante este mes de manifestaciones ciudadanas se actuó en el marco de la ley y la Constitución Nacional.

“La Junta Municipal de Arroyos y Esteros no es una secretaría del intendente, sino el legítimo órgano legislativo y de gobierno comunal”, agrega.

Lea más: Intendente arroyense se esconde de manifestantes

Asimismo, rechazan las amenazas civiles que pretende realizar la empresa CH4 hacia los miembros de la Junta Municipal, pues aseguran que no han faltado el respeto a nadie no han actuado fuera de la ley y no generaron los focos de violencia en la ciudad.

“La Junta Municipal de Arroyos y Esteros y el pueblo arroyense no se dejarán amedrentar por estas amenazas, y le recordamos a dicha empresa que no queremos basura en la comunidad”, finaliza el comunicado del legislativo.