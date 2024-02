Opositores presentan plan para “carrera legislativa”

Atendiendo a que la sede Legislativa se encuentra a tope, con 2.870 funcionarios, la mayoría de ellos operadores políticos que ingresaron sin concurso y gracias a sus parientes (nepotismo) o sus padrinos políticos (clientelismo), los senadores opositores presentaron ayer este proyecto de ley que busca establecer un régimen para el ingreso y ascenso para los funcionarios legislativos.

Se plantea que todo funcionario que ingrese, lo haga en el peldaño más bajo del escalafón y el ascenso sea mediante méritos académicos y evaluaciones de desempeño, evitando por ejemplo casos como el de Mont-

serrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, que con 25 años y sin título universitario al momento de su nombramiento, fue designada “coordinadora” con gasto y beneficios que ascienden a G. 18 millones al mes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se buscan limitar los “cargos de confianza”, que pasarán a tener la figura de “personal eventual”, estableciendo que estos dejen el cargo cuando cesa su mandato el legislador con el que ingresaron.

Acá no hay cargo de confianza, cuando hay una carrera son superlimitados. Están reducidos a secretario privado, director de Administración y Finanzas y director de Talento Humano. El resto es carrera. Acá se ha mal utilizado el tema de los cargos de confianza que hoy (en el proyecto de ley) no existen, lo que existe es la categoría de funcionarios temporales que serían elegidos por las bancadas o el legislador, y tiene que tener un perfil. No pueden ser parientes”, indicó la senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional).

Los senadores Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla enfatizaron que con esto también se busca eliminar la práctica del clientelismo, al eliminar la posibilidad de seguir con la práctica del ofrecimiento de cargos para operadores políticos.

No obstante, adelantaron que todo dependerá de la voluntad política sobre todo del Partido Colorado, lo cual no será fácil.

Respecto a la depuración que consideran otro aspecto fundamental, indicaron que todo se debe hacer evidentemente respetando los derechos laborales, ofreciendo opciones como el retiro voluntario o la jubilación anticipada, y aplicando las nuevas medidas a los nuevos ingresos.