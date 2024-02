“Chau nepotismo”: impulsor niega intención de incluir “ideología de género”

El senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, impulsor de uno de los proyectos antinepotismo, propuso la fusión de todos los planteamientos, entre ellos “Chau nepotismo”, de iniciativa popular al cual cuestionó -dijo- por provenir de un grupo político y por contener “ideología de género”.

Robert Cano, uno de los impulsores de “Chau nepotismo”, respondió al legislador cartista y negó que estén buscando introducir la denominada ideología de género mediante el proyecto que presentaron.

Precisó que el término que “Bachi” Núñez encontró fue “unión convivencial”, que en la legislación argentina -sobre la cual se sustenta la iniciativa popular- abarca también la unión de personas del mismo sexo.

“Descartamos y rechazamos esa idea debido a que no existe ninguna intención. Es una terminología genérica y si se decide cambiarlo por concubinato no habría problema. No somos un grupo que trata de hacer acciones encubiertas, sino que, al contrario, queremos aportar al debate legislativo una propuesta que tiene sólidos argumentos que van a contribuir a tener una ley antinepotismo que sea realmente útil”, expresó.

No hay trasfondo político en “Chau nepotismo”

También descartó que “Chau nepotismo” tenga un trasfondo político, aunque reconoció que hay cuatro excandidatos que impulsan la propuesta.

“No es como él plantea. Somos ciudadanos, tenemos una larga trayectoria que trasciende incluso antes de las elecciones. Sí, es cierto que fuimos candidatos, pero tenemos una trayectoria de vida; en mi caso, vengo llevando iniciativas populares desde hace 7 años”, dijo.

Revisión de firmas electrónicas

La iniciativa popular busca reunir 48.000 firmas, incluidas las electrónicas, para ser presentadas al Congreso.

Algunos sectores manifiestan que hay firmas que son falsas. Al respecto, Cano refirió que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se encargará de definir las rúbricas válidas.

Con relación a una intención de unificar los proyectos de ley, indicó que será parte de una negociación. Igualmente, mencionó que se debe incluir de su propuesta lo relacionado a nepotismo cruzado, limitación en comisionamientos, mayor castigo como la pena privativa de libertad de hasta 10 años y la revisión de contratos que se suscribieron hasta hace algunos meses.

Cano, asimismo, refirió que hoy solicitarán el cierre de la recepción de firmas para hacer una verificación de las válidas. Precisó que ya cuentan con 60.000 actualmente.