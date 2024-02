Convención liberal, una “pelea interna” entre Amarilla y Fleitas en la que HC será el vencedor, dice diputado

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) fijó la Convención Nacional para este domingo 3 de marzo, a fin de tratar, entre otras cosas, la expulsión de los senadores liberocartistas Dionisio Amarilla, Édgar López, Noelia Cabrera y Hermelinda Alvarenga, por apoyar sistemáticamente al cartismo en el Congreso.

“El mapa de nuestro partido está perdido hace mucho. La Convención del domingo es una pelea interna entre dos personas, es una ridiculez. Ahí puede haber moquete, peleas por la calle y va a ser un desastre”, cuestionó el diputado liberal Carlos María López.

Posteriormente, confirmó que hizo referencia al presidente del PLRA, Hugo Fleitas, y al senador liberocartista Dionisio Amarilla, quienes -dijo- se habían alineado para remover de la presidencia a Efraín Alegre.

“Ellos hicieron un convenio para sacarle a Efraín. Al final no duró ni tres días y ya empezó la lucha otra vez dentro de los que habían tratado de reformar el partido”, dijo.

Cartes será el vencedor de la convención liberal, afirma

López afirmó que “rencillas” de este tipo no favorecen al PLRA, sino al movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes.

“Creo que el que gana en esta convención, sea el resultado que fuera, es Honor Colorado. Creo va a ser el ganador de esta convención, no va a ser ningún sector del Partido Liberal. La destrucción del PLRA es la ganancia del otro sector”, expresó.

En ese sentido, dijo que se debe buscar “reencauzar” a su partido, por lo que destacó el pedido de los Coordinadora de Intendentes Liberales del Paraguay de adelantar unas nuevas elecciones partidarias.

No está de acuerdo con expulsar a legisladores

El diputado dijo que no participará de la convención. Agregó que está en desacuerdo con la expulsión de liberales, pues argumentó que no existe mandato imperativo, por lo que los legisladores en el ejercicio de sus funciones no deben cumplir una línea política establecida por el PLRA.

“Siempre estuve en desacuerdo con la expulsión. Lo primero es que hay que agotar el diálogo: llamar, preguntar, hablar bien y decirle (al parlamentario) que ‘este es el camino que pretendemos’. Nunca creí que expulsarle a alguien de una institución sea bueno, en ningún sentido, solamente una cuestión extrema debe ser, porque es como quitarle identidad”, refirió.

Niega apoyo a Raúl Latorre

Por otra parte, negó que su bancada “PL” haya decidido acompañar la reelección del cartista Raúl Latorre como titular de la Cámara Baja.

También resaltó que es importante la descentralización en el interior del país, por lo que solicitarán que los departamentos Central y Presidente Hayes sean incluidos en el plan “Hambre cero” del Ejecutivo.