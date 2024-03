Fuerza Republicana insiste en reivindicar presidencia de Diputados y no aceptará “premio consuelo”

El diputado Daniel Centurión, líder de la bancada de Fuerza Republicana en la Cámara de Diputados, se refirió a las conversaciones que mantienen con el oficialismo colorado y aseguró que ellos siguen reivindicando el acuerdo por el cual habían apoyado la presidencia de Raúl Latorre el año pasado.

En ese sentido, se refirió a la visita que le hizo anoche el actual titular de la Cámara Baja y aseguró que mantuvieron un diálogo cordial, pero franco, en el que le manifestó que no aceptará una negociación en la que no se cumpla la promesa de entregarle la presidencia de Diputados a su movimiento para este periodo legislativo.

“Nuestra última decisión fue la de reivindicar aquel acuerdo que hubo el primer año, en el que se había manifestado el apoyo a una postulación del oficialismo y que el segundo año le correspondería a Fuerza Republicana”, dijo.

“Reivindicamos la presidencia y, en el caso de que no exista la posibilidad o finalmente la decisión del movimiento Honor Colorado sea la de no cumplir aquel acuerdo, desistir de cualquier otro espacio. No vamos a aceptar la invitación a ser parte como vicepresidente primero o segundo de la mesa”, precisó.

NOTICIA EN DESARROLLO.