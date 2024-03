ANR pide informes a la ANDE sobre seccionales morosas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ya cortó la energía a varias seccionales que están en mora con el pago por el suministro. El tesorero del Partido Colorado, Tadeo Rojas, indicó que la responsabilidad directa del pago de los servicios es de los presidentes de las seccionales.

“Estos presidentes tienen que ser los gestores, como corresponde, y cubrir esas necesidades básicas, con eso no se descarta que si acuden la ANR y disponemos de recursos no vamos a retacear en apoyarnos, siempre se ha hecho, pero dependemos de la disponibilidad financiera”, señaló.

Confirmó que ya se presentó un pedido oficial a la ANDE para que remita el listado de todas las seccionales que están en mora. Recordó que no todas las seccionales están a nombre del partido y hay varios locales que están “prestados”, pues son predios que no se han transferido al partido.

“En ese informe que vamos a recibir de la ANDE vamos a hacer un cruzamiento de datos para ver cuáles pertenecen al partido y cuáles no”, manifestó.

Van a exigir a seccionaleros que paguen sus deudas con la ANDE

Además. agregó que van a exigir a los presidentes de seccionales que se organicen y paguen sus deudas. “Acá no hay exoneración, nosotros no toleramos, al contrario, (la ANDE) tiene la obligación de hacer cortes a quienes no pagan el consumo”, manfiestó.

Comentó que cuando él era presidente de seccional gerenciaba recursos pidiendo aportes a intendentes y concejales u organizaba actividades de recaudación. “Capacidad de gestión nomás falta”, señaló en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

Recalcó que las deudas son responsabilidad de los presidentes de seccional y consideró que son montos muy bajos los que se debe cubrir, pues las reuniones y actividades son muy esporádicas.