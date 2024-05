Concejal de Luque Ramón Servín sigue sin presentar DD.JJ.

El concejal Ramón Servín tampoco presentó su declaración jurada al abandonar el cargo de gerente de Cargas en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) el 9 de febrero para reemplazar a Rubén González Chaves, hijo del exparlamentario, quien debido a que quedó firme su condena por enriquecimiento ilícito, tiene prohibido ocupar cargos públicos por siete años.

El último documento presentado por Servín ante la Contraloría General de la República (CGR) data del 2018, cuando fue sacado de la Gerencia de la Dinac durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Tampoco presentó documento al asumir nuevamente el cargo en agosto del año pasado con el gobierno de Santiago Peña (ANR-HC). Es decir, Servín debió presentar en tres ocasiones sus documentaciones, pero optó por violar las leyes.

El edil se expone a una multa económica que va de 20 al 100 por ciento del último salario percibido.

Rubén González Chaves presentó DD.JJ. calcada

Por su lado, el renunciante concejal Rubén González Chaves presentó el 12 de marzo su declaración jurada de bienes y renta ante la CGR, un mes después de abandonar el cargo. A más de presentar 15 días tarde su documentación, el hijo del ex hombre fuerte de Luque entregó un documento con los datos calcados del documento presentado en 2021, cuando asumió su tercer periodo como concejal luqueño.

Según su declaración jurada del 22 de noviembre del 2021, Rubén González Chaves tenía un patrimonio neto de G. 10.724 millones.

El condenado por enriquecimiento ilícito declaró poseer ahorros en varias cuentas bancarias por G. 3.771 millones, cuentas a cobrar por G. 1.000 millones, inmuebles por G. 2.260 millones, vehículos por G. 860 millones, animales vacunos y ovinos por G. 3.622 millones.

En tanto que similar cifra presentó en su declaración jurada de marzo pasado. Es decir, que en casi tres años no pudo cobrar la deuda que tenía, sus vehículos no se desvalorizaron y no pudo vender sus animales, según sus papeles.