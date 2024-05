Eduardo Nakayama quiere reagrupar a quienes votan libremente con su nuevo partido

Senador Eduardo Nakayama en el Programa No tiene nombre, recordó que se abrió de su partido, renunció al PLRA en diciembre ya por desaveniencias irreconciliables políticas.

“El transfuguismo político que vive el PLRA y otros partidos políticos nos exige buscar nuevas alternativas. Por respeto en el momento de mi salida dije que iba a dejar un tiempo para posteriormente agrupar a muchos liberales de pensamientos, no hablo de afiliados unicamente”, explicó el senador.

“Hay muchos liberales independientes y muchos colorados con un pensamiento liberal. El Partido de los Liberales es el partido de la vida, de la propiedad, de la libertad.

“El presidente de la República, Santiago Peña, tiene origen liberal, él y su familia. Su abuelo, El Dr. Manuel Peña Villamil fue el principal biografo del Dr. Eusebio Ayala que a mi modo de ver es la figura cumbre del pensamiento liberal en el Paraguay. Escribió Eusebio Ayala y su tiempo”, declaró.

Y al referirse al nuevo partido manifestó que realizaron varias mediciones. “La mayoría de los afiliados al PLRA apoyó mi salida del PLRA, porque se sintieron identificados con la decisión tomada porque tampoco se sienten identificados con la dirección que ha tomado el PLRA en los últimos años”, amplió.

“No se trata de la conducción de Hugo Fleitas, yo le respeto mucho pero ya existen otros reagrupamientos que nuevamente van a tender hacia la línea cartista, que ha caracterizado desde hace un tiempo una de las facciones del PLRA y de eso es difícil salirse”, declaró.

Eduardo Nakayama fue el sexto senador más votado

“Yo personalmente mantuve el movimiento Renovación azul, desde algún punto de vista gran parte de la masa liberal, me ha acompañado, yo fui el sexto senador más votado sin tener estructura. Porque yo carezco de estructura, yo no tengo un ejército de gente en la función pública, no tengo huerreros, no tengo gente que le estoy haciendo pagar por el Estado, no tengo medios de comunicación, siempre fui funcionario si, ejecutivo pero nunca fui dueño de ninguna empresa, tengo lo más preciado que es la independencia”, aseguró.

El objetivo de fundar el nuevo partido a corto plazo es “reagrupar a los jóvenes, el voto liberal es diferente al voto colorado en la composición estructural. El afiliado del PLRA un 30 % depende de la estructura por lo tanto, le vota a su kavaju”, relató.

“En el caso del Partido colorado, el voto duro está calculado en un 80% y solo es libre el 25% que vota porque esta convencido que el candidato es el mejor. Una gran parte del voto colorado es estructurado porque depende del estado o recibe algún subsidio”, según el senador Nakayama.

“Nosotros queremos -atraer a- aquellos jóvenes que no están en ese 30% liberal que es estructura, aquellos que votan libremente y no se sienten representados por el PLRA o por otros partidos porque hemos tenido una hecatombe política de transfuguismo”, significó.

“Es terrible y tenemos que tener objetivos a corto plazo: aglutinar a aquellos que no se sienten representados y que no han encontrado un espacio liberal”, remarcó.

Eduardo Nakayama mira a las elecciones

El legislador dio a conocer sus proyectos. “Desde hace años he venido trabajando, a mediano plazo tenemos las municipales 2026 como las presidenciales 2028. Yo le prefiero a Milei mil veces antes que Maza porque representaba un modelo empobrecedor dentro de la Argentina, que es responsable de la hecatombe de la Argentina”.

El transfuguimo

“El PLRA se dividía en el senado en tres bancadas, la C integrada por Dionisio Amarilla. La B integrada por Sergio Rojas, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Edgard López; todos ellos votaron en las primeras votaciones, tanto mesa directiva por Beto Ovelar como la mayoría de las leyes alineados con el oficialismo cartista”, analizó.

“Y la bancada A: de alguna manera queríamos preservar el liberalismo o por lo menos la oposición, Líder Amarilla, Ever Villalba, Salym Buzarquis, Pacobá Ledesma, Ceste Amarilla y yo. El líder de la bancada A era Pacobá Ledesma y yo estaba como vice líder de la bancada”.

Trajo a colación “el episodio del juramento de Alicia Pucheta cuando el senador Basilio Núñez se avalanzó sobre mi persona y en esa ocasión el que dio cuorum fue el líder de la bancada A Pacobá Ledesma”.

“Esa fue la gota que colmó el vaso y me hizo tomar la decisión definitiva, diciendo yo no puedo continuar en un partido ni mucho menos en una bancada que debería representar la oposición que se presta a este tipo de juego, entonces prefiero mantenerme al margen a efectos de contruir. El liberalismo paraguayo se debe reconstruir”, subrayó.

El parlamentario confió, “mucha gente se va a acercar, vamos a colocar un articulado claro en el estatuto, que tenemos un tiempo de 30 días para rechazar los pedidos de afiliación, en el caso de los tránsfugas”, concluyó.