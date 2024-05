Jatar asegura que pidió por agente de la Senad porque se lo recomendaron

Mauro Ruiz Díaz saltó a la luz pública cuando el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, dijo que sería uno de los investigados por filtrar información en el caso “A Ultranza Py”. El agente fue director de Inteligencia del ente que lucha contra el narcotráfico y hasta hace unas horas estuvo comisionado en Cámara Baja. El titular de este cuerpo legislativo, Raúl Latorre, revocó la labor de Ruiz Díaz en el Congreso.

Sobre el funcionario, el diputado Jatar Fernández (ex Cruzada Nacional) confirmó en ABC AM 730 que fue él quien solicitó que sea comisionado en Diputados. “Mi equipo jurídico habló con gente de la Senad, también con antinarcóticos y la Fiscalía y eligieron a Ruiz Díaz por sus 18 años de carrera y porque tenía conocimiento técnico para ayudar en el proyecto de ley de liberación de la marihuana que Jatar pretende”.

El diputado aseguró que no sabía nada de los antecedentes del agente antidrogas porque no se lo que comentaron y antes que llegue a la Cámara no lo conocía. Nombró al Dr. Gerardo Safuán, como la persona que le dio el nombre de Ruiz Díaz para que pida su comisionamiento.

Destacó que con este hombre podría ser asesorado en leyes relacionadas a las drogas y el contexto en otros países para impulsar la iniciativa parlamentaria. Cree que es correcta la revocación de su cargo de asesor para que se aclare la situación de Ruiz Díaz.

En relación a por qué propone la despenalización de la marihuana y que el consumo sea libre, indicó que la liberación permitirá que las personas que la quieren para uso medicinal o recreativo ya no recurran a lugares de venta ilícita e incluso le parece bien que se llegue a vender en las farmacias. Con estas expresiones, se muestra a favor.

“Muchos colegas apoyan. En algún momento se dará por el bien de los campesinos que pueden producirla. Que la gente fuma marihuana, es una realidad y con esta ley todo va a estar gravado impositivamente”, sostuvo.

Jatar no tiene informes de que muchas veces los hurtos domiciliarios son cometidos por adictos que lo hacen para vender objetos y así adquirir estupefacientes. “Estos casos ocurren más por la pobreza existente”, afirmó.