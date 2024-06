Santiago Peña olvidó su promesa de proveer alimentos a los indígenas

La promesa que el Presidente Santiago Peña (ANR-HC) hizo en noviembre del año pasado durante el encuentro “Ñahendu Paraguaipe” a las comunidades indígenas sigue pendiente, pues a nivel país nativos se movilizan para exigir asistencia. Muchos de ellos están en la capital del país, sufriendo los rigores del clima bajo precarias carpas. Paralelamente, la administración de Marlene Ocampos, titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), cuya gestión es muy cuestionada, está llevando un llamado a licitación con varias irregularidades en el proceso, según se observa en la página de Contrataciones Públicas.

En ese contexto, existen dos denuncias presentadas ante la DNCP para frenar la Licitación Nº 434921 “Adquisición de productos alimenticios para comunidades indígenas” por un monto total de G. 12.000 millones. Una de ellas, presentada por la firma Fidesa SA, quien protestó contra el pliego de bases y condiciones y pidió la suspensión del proceso.

Asimismo, otra denuncia presentada bajo la modalidad “denunciante con protección” indica que existen irregularidades en el proceso licitatorio, en especial que Marlene Ocampos estaría direccionando el llamado para empresas que solo tengan tres vehículos con capacidad de 5000 kilos y no da la opción de flete a los oferentes.

“Es inaceptable que en el Paraguay, que tiene la capacidad de alimentar a tantas personas, existan paraguayos que a la noche duermen sin haber comido al menos 3 comidas. Una nación no se desarrolla por obra y gracia de una persona, sino cuando la sociedad en su conjunto busca el mismo objetivo. Hoy, con 35 años de democracia, podemos comparar con 35 años de dictadura y ver que los resultados son mejores. Sin embargo, no estamos satisfechos, ya que esta no es la realidad de Paraguay. Todos deberían estar mejor, no solo algunos”, expresó el presidente Peña durante aquel encuentro con líderes indígenas y remató con “Ñaime porãvéta” (estaremos mejor).

Sin embargo, la realidad es distinta, los amigos del poder están mejor, con hijos y familiares bien ubicados en cargos públicos con jugosos salarios, pero los nativos están pasando frío y hambre en las calles bajo carpas.

El proceso licitatorio también presenta llamativos costos por ítems solicitados. Algunos, con precios muy por encima de la oferta en el mercado nacional (ver infografía).

La fecha de ofertas fue el pasado 20 de mayo, pero, debido a las protestas, el proceso tuvo retrasos y se encuentra en evaluación.

La gestión de Ocampos recibe múltiples criticas en la Cámara de Diputados, debido a su falta de “empatía y sensibilidad”. Los reclamos vinieron desde la oposición y también del sector cartista. Según trascendió, Santiago Peña estaría haciendo movidas en su gabinete y Ocampos está entre los que serían removidos de sus funciones.