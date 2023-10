Santiago Peña promete a campesinos e indígenas que “estarán mejor”

El jefe de Estado, Santiago Peña, asistió ayer en el encuentro denominado “Ñahendu Paraguaipe” con representantes de organizaciones campesinas, sociales, indígenas, entre otros sectores, con el fin de avanzar en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra de la Pobreza “Ñaime porãvéta” (estaremos mejor).

La actividad se llevó a cabo en la Quinta Ykua Satí de Asunción. Conforme a los datos, la iniciativa es impulsada por el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para establecer los cimientos del futuro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que presentará en noviembre próximo.

En su discurso, el presidente Peña pidió que no sea un taller más, sino que permita mirar hacia adelante con una voz crítica para soñar en un cambio hacia adelante.

En la ocasión, se conformó mesas técnicas de trabajo con cada sector para escuchar las inquietudes, observaciones y opiniones con relación al futuro plan y qué esperan del gobierno durante los próximos cinco años, teniendo en cuenta la inaceptable situación de 350.000 familias que viven en una situación de pobreza extrema en el país y sobre la necesidad de una hoja de ruta para los próximos años.

Santiago Peña dijo es inaceptable que paraguayos duerman “sin haber comido al menos tres comidas”.

“Es inaceptable que en el Paraguay, que tiene la capacidad de alimentar a tantas personas, existan paraguayos que a la noche duermen sin haber comido al menos 3 comidas. Una nación no se desarrolla por obra y gracia de una persona, sino cuando la sociedad en su conjunto busca el mismo objetivo. Hoy, con 35 años de democracia, podemos comparar con 35 años de dictadura y ver que los resultados son mejores. Sin embargo, no estamos satisfechos, ya que esta no es la realidad de Paraguay. Todos deberían estar mejor, no solo algunos”, expresó el presidente Peña.

