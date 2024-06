Juzgado ratifica orden de alejamiento contra Javier “Chaqueñito” Vera

El Juzgado de Paz de la ciudad de Luque resolvió este martes no hacer lugar al pedido de requerimiento previo del desafuero del senador Javier Vera, alias Chaqueñito, para la tramitación de las medidas de prohibición de acercamiento a la funcionaria pública indígena Francisca Espínola.

Según se constata, dada la naturaleza civil del procedimiento de protección especial no corresponde el pedido de desafuero del senador, al no constituir un proceso penal, sino un juicio civil.

Lea más: “Chaqueñito” queda impune tras amenazar a funcionaria del Senado

Se resolvió modificar las medidas de protección, que fueron proveídas el 4 de junio pasado. Se dejó constancia de que la restricción de acceso y acercamiento solo hace alusión a los recintos que no sean la sede parlamentaria, en salvaguarda de la funcionaria pública Francisca Espínola Zeballos. En ese sentido, el Juzgado de Luque ratificó su posición sobre la vigencia de la prohibición de actos de intimidación y acoso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Amenaza de Javier Vera quedó grabada

Asimismo, el senador Javier Vera es llamado a declarar por escrito sobre los hechos que fueron denunciados por la funcionaria pública de origen indígena Francisca Espínola. El parlamentario debe responder en al menos tres días hábiles.

La funcionaria denunció al senador Javier Vera por haberla amenazado en una llamada, que quedó grabada. El parlamentario cartista le había dicho a la funcionaria que perderá su trabajo y quedará en la calle.

Lea más: Orden de alejamiento contra “Chaqueñito”: “No voy a permitir que otro poder se involucre en el Senado”, advierte “Beto” Ovelar

“Te pusiste en mi contra, le mandaste a tu raza, hicieron una nota sobre mí. Vos no sos nada, sos una simple contratada y te voy a mandar sacar tu contrato y te vas a ir a la calle. Te vas a ir a la mierda, te vas a ir a la calle. Vos no vas a jugar, sos una porquería y una basura ante mí. ¿Escuchaste? y no me vuelvas a molestar más”, dijo el senador.

Tras la denuncia, el Juzgado tomó medidas de alejamiento entre ambas partes. Por otro lado, la Cámara de Senadores decidió esta tarde salvar al senador mientras la oposición buscaba una suspensión sin goce de sueldo y los cartistas plantearon una amonestación, pero ningún planteamiento prosperó.