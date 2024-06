Exconcejal de Central se reafirma en denuncia de obras “fantasmas” de administración Hugo Javier

Adrián Billy Vaesken (PLRA), exconcejal de Central y actual diputado recordó la forma en que el exgobernador, ahora imputado, Hugo Javier González (ANR-cartista), intentó justificar obras “fantasmas”. Específicamente de los más de G. 5 mil millones que tenía disponible el conocido también como “número 2″, para el desarrollo económico pospandemia.

En contacto con ABC AM 730, el ex edil, mencionó que Hugo Javier explicó que con parte de aquel dinero, se hizo una obra de pavimento frente al Consejo de Salud Departamental, pero en realidad era un trabajo ya hecho meses antes con otros fondos. “Lo descubrimos, gracias a la tecnología de Google maps. Aquella pavimentación se logró con una transferencia anterior de rubro 842, que no eran los fondos Covid”.

Aseguró que las obras que el procesado dice, no están. También se quiso justificar en otros trabajos, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Obras fantasmas causaron "perjuicio cero", insiste defensa de Hugo Javier

Varios comercios denunciaron que se clonaron sus facturas

Sobre los U$S 1 millón con que contaba la Gobernación, Vaesken manifestó que llamaron a varios locales comerciales como por ejemplo una ferretería ubicada en el departamento de Cordillera. “Les preguntamos y nos dijeron que no se les compró insumos, por eso ellos denunciaron en la Fiscalía y además se dieron cuenta que sus facturas fueron clonadas”.

Resaltó que desde el 2019 comenzaron a denunciar la forma en que usaban los fondos desde Central. Destacó que las comisiones o asociaciones sin fines de lucro se hacían responsables de esas transferencias que recibían y así el gobernador se desligaba de la administración.

“Vamos a contar los datos de nuestra investigación ante las autoridades de Justicia”, finalizó.