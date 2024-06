Ante falta de respuesta de Nenecho, analizan convocarlo a comparecer en Diputados

Ayer feneció el plazo que tenía Óscar “Nenecho” Rodríguez para responder el pedido de informes de la Cámara de Diputados con respecto a los G. 500.000 millones de bonos. Ante el “ninguneo”, ahora se analizan las alternativas.

La diputada Johanna Ortega señaló que la primera medida es la reiteración y en la sesión del miércoles va a plantearla. Además, indicó que podrían convocar a una comparecencia ante la Cámara.

“Constituye una falta de transparencia grave y una falta ante el Poder Legislativo, un poder del Estado (...) El intendente no tuvo problemas en ir a rendir cuentas a la banca de Honor Colorado en Senadores, pero no es capaz de responder a un pedido de informes de la Cámara de Diputados. No puede alegremente no responder a un poder del Estado y quedarse impune”, agregó en ABC Cardinal.

Nenecho debe responder con certificación bancaria

Señaló que pidieron a Nenecho que informe los saldos de los extractos de la Municipalidad de Asunción, con certificación bancaria. “Y ese es principal motivo por el cual no responde. A Contraloría respondieron con extractos recortados, que no tienen validez al 100%, porque no están certificados por los bancos. Nosotros pedimos que certifiquen para ver realmente cuanto dinero tiene la municipalidad”, señaló.

Recalcó que es “gravísimo” que esté ignorando un pedido de la Cámara de Diputados, debido a que además deja un “terrible antecedente” para las próximas autoridades a quienes se les pueda eventualmente hacer la misma solicitud.

Finalmente, señaló que todas las bancadas de Diputados aprobaron anteriormente el pedido de informes y espera poder contar con el mismo apoyo ante las próximas medidas.