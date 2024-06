Impuesto al tabaco: reacción de pacientes con cáncer al rechazo en Diputados

Juana Moreno, de la Asociación Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), declaró tras el rechazo del proyecto de ley que planteaba aumentar en un 2% el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de tabaco para destinarlo a un fondo blindado para el tratamiento de enfermos oncológicos, que los legisladores que no los apoyaron “llevarán la carga en sus espaldas”.

Añadió que están “dolidos pero no vencidos”, y que los diputados cargarán además con el rechazo de cientos de pacientes y sus familiares.

Recordó que habían apelado a la empatía de los parlamentarios, sin embargo, de nada sirvió. Juana Moreno criticó los argumentos esgrimidos por algunos de los diputados, pues los pacientes con cáncer los consideran “traídos de los pelos”.

Pacientes oncológicos no solo necesitan medicamentos

A su vez, lamentó que una mayoría parlamentaria defendió intereses particulares cuando debían haber defendido a los pacientes. Puntualizó que el paciente oncológico no solamente necesita medicamentos, sino también estudios de diagnóstico que son muy costosos y el Ministerio de Salud no cubre.

Mientras no tengan los resultados de esos estudios en mano, no pueden realizarse la quimioterapia. Además está el problema de que los fármacos que se tienen en stock del sistema público no son suficientes para cubrir necesidades de centros asistenciales como el de Ciudad del Este y del Hospital de Itauguá.

Juana Moreno relató que muchos pacientes deben vender hasta el último bien material que tienen para poder pagar y hacerse el costoso estudio.

Tomógrafo del Incan no funciona

Por otro lado, lamentó que el tomógrafo del Incan no está funcionando, y esperar a que funcione para poder realizarse una tomografía es en muchos casos la diferencia entre la vida y la muerte para los pacientes oncológicos.

Lamentó que en 10 meses de gobierno de Santiago Peña, no han visto avances, sino por el contrario, retrocesos en su derecho a acceder a una atención sanitaria digna.

Finalmente, enfatizaron que la Ley 6266 los beneficiaba en cierta forma, hasta que parte del presupuesto que alimentaba esa ley y provenía del Fonacide fue derivado a otro proyecto (Fonae) por lo que quedaron sin esa fuente de financiación.

Resaltaron que con el 2% que proponían incrementar el Impuesto Selectivo al Consumo de tabaco podrían cubrir lo que les quitaron del Fonacide, pero ahora los dejaron sin nada.

“Este 2% no le afecta a Cartes”

“Este 2% no le afecta a Horacio Cartes ni a José Ortiz ni a ningún otro tabacalero, sí a nosotros. Querían ganarse votos atacando a un sector, ahora con qué cara aparecerán en sus ciudades a pedir votos a estos pacientes”, expresó Juana Moreno.

Si bien no hay un registro nacional de pacientes con cáncer en Paraguay, por los datos que les provee el Ministerio de Salud los pacientes oncológicos creen que hay aproximadamente 12.000 personas, y la cifra aumenta cada día.