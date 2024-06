Impuesto al tabaco: así Rocío Vallejo respondió al “letrado” Jatar Fernández

“Yo soy el menos educado en ser ‘letrado’ (sic), porque no tengo título, pero me parece que tengo un poco más de cerebro acá entre todos, porque no sé qué está pasando con ustedes porque escucho estupideces nomás”, había dicho el diputado Jatar “Oso” Fernández (ANR, B) contra sus colegas que defendían el aumento del impuesto al tabaco para pagar el tratamiento de pacientes con cáncer, a lo cual la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) respondió.