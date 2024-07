Kattya González: “Me imputaron todo el Código Penal mediante un montaje”

La exsenadora Kattya González habló sobre la solicitud del Ministerio Público de desestimar la denuncia contra sus exasesores, José Luis Torales y María Soledad Blanco Agüero, señalando que es un paso institucional muy importante. “Lo tomo con mucha humildad”, señaló.

La denuncia incluyó cargos por tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible. El documento concluye que la conducta es atípica por no cumplir con los requisitos de los tipos legales enunciados.

González calificó la solicitud del Ministerio Público como una reivindicación moral de dos personas que fueron tratadas de manera miserable. Dijo que, si hay funcionarios que se les conoce en el Congreso, eran sus funcionarios porque actuaban de manera transparente.

Según refirió, los puntos como la inducción a cometer un hecho punible, la estafa, la producción de documentos no auténticos y el tráfico de influencias fueron estudiados en la desestimación de la fiscalía. “Ellos concluyen que no se ha cometido ningún hecho punible. Prácticamente, a mí me imputaron todo el Código Penal mediante un montaje, utilizando un grupo de estudiantes universitarios que posteriormente fueron desmentidos”, dijo.

La denuncia fue utilizada por el cartismo y sus aliados como argumento para destituir a la senadora González de la Cámara Alta. González manifestó que las personas que impulsaron su destitución utilizaron el eslabón más débil para exponer de manera miserable y dejar un mensaje para el funcionariado público de que “si hacen bien las cosas, serán perseguidos”.

Kattya pide que la Corte se expida sobre su destitución del Congreso

Subrayó que, si bien la Corte Suprema de Justicia no tiene que estudiar la cuestión de fondo, porque claramente se ha presentado la acción con argumentos formales respecto a la violación de las reglas del debido proceso, “aquí se nota que fue un burdo montaje político, y la cuestión de forma y fondo queda absolutamente desnuda y sin argumentos”, subrayó la exparlamentaria.

Hace semanas, el Ministerio Público concluyó el 14 de junio que la resolución de la Cámara de Senadores por la cual expulsaron a Kattya González es “inconstitucional” y recomendó a la Sala Constitucional de la Corte acoger la acción de la senadora.

En ese sentido, González comentó que la corte se está demorando mucho. Recordó que ya pasaron dos semanas desde el dictamen del Ministerio Público, que realizó un análisis de lo que significó el golpe cívico. “Es uno de los casos más sencillos de la historia porque ni siquiera tienen que involucrarse en los tamices ni en cuestiones de las funciones que tiene el Congreso para etiquetar las causales que se les atribuyen a un legislador”, dijo.

“Esperamos que se deje de manosear la democracia, la República, la imagen del país y que finalmente la Corte diga algo. Necesitamos fiscales y jueces con coraje capaces de hacer frente a las inmensas presiones”, finalizó.