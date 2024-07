Advierten con interpelación o acción penal contra director del Incan

De cruel e inhumano tildó el diputado Billy Vaesken la circular que emitió hoy el director del Incan, Raúl Doria, en la que prohíbe a los médicos del hospital que prescriban medicamentos y estudios con los que no se cuenten en el centro asistencial.

“Increíble es lo que está pasando hoy en el Incan y era justamente lo que advertíamos semanas atrás cuando decíamos que este gobierno Santiago Peña al crear la ley Hambre Cero desviste a un santo para vestir a otro, deja sin presupuesto para compra de medicamentos al Programa de Atención Integral para pacientes con cáncer, o sea, el doctor Doria ahora es quien decide quién va a vivir y quién no, esto es increíble”, criticó.

Dijo que tras la denuncia que hizo mediante sus redes sociales, en la que compartió la circular, realizarán una reunión con la bancada de la oposición para plantear una interpelación al director del Incan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esto amerita mínimamente una interpelación del director del Incan, de no ser así, creo que amerita una denuncia penal. Esta persona no puede cometer este tipo de atrocidades. Él no es Dios para decidir quién va a vivir y quién no, esto es inaudito”, fustigó.

Lea más: Incan: prohíben a médicos prescribir medicamentos y estudios no disponibles en el hospital

Director del Incan tendría aval de ministra y de Santi Peña

Vaesken contó que a raíz de la publicación ya conversaron con varias asociaciones de pacientes y familiares para determinar algún tipo de acción. Consideró que el gobierno, aparte de no tener empatía y sensibilidad, es cruel e inhumano y ante la afirmación, fue consultado sobre si es el peor momento de la salud pública en el país.

“Sí, claro, yo quiero que ustedes hablen con la gente, con las distintas asociaciones de pacientes oncológicos, claro que es el peor momento porque estamos ante administradores de la plata pública, en este caso, que administran la salud pública, que no tienen sensibilidad, no tienen humanidad. Claro que es el peor momento”, afirmó.

Agregó que el director del Incan emitió la circular porque la ministra de Salud, María Teresa Barán y el Presidente de la República, Santiago Peña, le dicen que sí.

“Así de cruel e inhumano, imagínense ustedes, esto es como que vos te vas al hospital y el médico te dice, ‘sabes que vos tenés que tomar enalapril, Diego, pero no te puedo recetar enalapril porque no se encuentra en stock en la farmacia del hospital. Entonces te voy a dar una aspirinita de 125 nomás’, te invita a viajar lo antes posibles, o sea, lo más rápido posible”, refirió.

Lea más: Incan: Prohibición de recetas sin autorización es para evitar amparos, según director

Diputado cuestiona oposición a subir impuesto al tabaco

Sobre el aumento del impuesto al tabaco de 2%, el cual fue rechazado por mayoría cartista en la Cámara de Diputados, criticó que se negaron a que esos fondos vayan directamente para compra de medicamentos oncológicos.

“Ni aun así, el 2% es apenas US$ 4 millones, lo ideal sería 6% que equivaldrían a US$ 12 millones, no obstante, intentamos nuevamente recomponer nuestra propuesta para que se sensibilice a la bancada de Honor Colorado y ni aun así pudimos conseguir esos 2%, que equivaldrían a US$ 4 millones, que de alguna u otra manera serviría para paliar algo en cuanto a la compra de medicamentos”, lamentó.

Dijo que hoy, a semanas de esa sesión en donde los legisladores de Honor Colorado negaron la suba del impuesto al tabaco que iría para compra de medicamentos, ya estamos sufriendo con este tipo de acciones por parte del Incan.

“La ministra no pudo hilar una sola palabra cuando le preguntamos en la Cámara baja que opinaba con respecto a la suba del impuesto al tabaco para financiar la compra de medicamentos, de lo contrario de donde iba a sacar los recursos para la compra”, cuestionó.