Nepobabies: oposición, dudosa respecto a desafueros “selectivos” de diputados

“Yo estuve leyendo todas las imputaciones y así expuestos los hechos creo que los compañeros deben someterse a la Justicia”, consideró la diputada y miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales, Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), sobre las imputaciones y eventual desafuero de sus colegas Cleto Marcelino Giménez y Roya Torres (ambos PLRA, A). Son los únicos hasta ahora procesados por casos de “nepobabies”.

Con relación a Cleto Giménez, la comunicación del juez Humberto Otazú sobre la imputación ya ingresó el pasado miércoles, mientras que respecto a Roya Torres, se espera que el juez Rodrigo Estigarribia la remita hoy a Diputados.

Con la comunicación a la Cámara Baja, los expedientes deben ser girados a la comisión de Asuntos Constitucionales (que sesiona los martes) para el dictamen respectivo, que a su vez es requisito para que el pleno trate los dos pedidos de desafuero.

Vallejo, que también fue fiscala, insistió en que jurídicamente corresponde hacer lugar en ambos casos, aunque recordó que finalmente los desafueros “son unas cuestiones de mayorías y coyunturas”.

Colorados salvados en caso nepobabies

Sobre la imputación solamente a dos liberales, mientras se desestimaron los casos contra los colorados como la de la hija del vicepresidente Pedro Alliana, Montserrat Alliana Encina; del expresidente del Congreso Silvio “Beto” Ovelar, Alejandro Ovelar Ayala, entre otros, remarcó que estos ni siquiera fueron investigados por supuesto nepotismo, y lo que se desestimó fue por presunto planillerismo.

“La desestimación que leí fue la de Montserrat Alliana y puedo hablar técnicamente. De acuerdo a los hechos expuestos en esa desestimación, corresponde, atendiendo y aclarando que ellos no fueron investigados por el nombramiento; acá lo que se analizó en realidad es si estas personas acudían o no a trabajar, y existen sospechas en el caso de los liberales de que no acudían”, explicó Vallejo.

“Criticamos y vamos a decir siempre el tema de la selectividad de la justicia. No creo que sea el único caso, creo que hay otras personas de otros partidos que no son investigados porque son del partido de turno”, agregó el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C).

Aclaró que cuando “se presente el desafuero vamos a dar curso, porque una imputación es una apertura a una investigación”, la cual esperan sea objetiva. El diputado Federico Franco (PLRA, PL) indicó que en la bancada “queremos escuchar a los colegas (imputados), ver cuáles son sus opiniones” para luego adoptar una decisión.

Freddy Franco apuntó que “es muy subjetiva la forma en que están solamente imputando a liberales y queremos ver cuáles son las imputaciones de los demás partidos”.

Para proceder al desafuero se requiere mayoría de dos tercios de los presentes: si están 80 diputados, se requieren 53 votos. Los liberales son 22, y los independientes, nueve mientras que la ANR posee 49 diputados.

Podrían revivir caso desafuero del diputado Espínola

Además de estos dos casos por “nepobabies” están congelados en Cámara Baja los pedidos de desafuero contra Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) y contra el cartista Esteban Samaniego.

En el caso de Espínola, imputado junto al expresidente Mario Abdo Benítez por supuesta “persecución” a Horacio Cartes, el desafuero cuenta con dictamen mayoritario por el rechazo. Esto debido a la filtración de chats entre el abogado de HC, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero, donde supuestamente operaban para “armar” la causa.