Paraguay pide “sin condiciones” para trato comercial del Mercosur con China

“Nosotros estamos a favor de una integración que no nos condiciones las relaciones internacionales. Yo puedo comerciar con todos, siempre que no me digan quién puede ser mi amigo o enemigo. Si no hay ningún tipo de acuerdo, por su puesto que estoy abierto a cualquier tipo de acuerdo”, expresó anoche el ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos.

Fue tras la reunión de ministros de economías y bancos centrales del bloque, al margen de la sesión plenaria del Consejo de Mercado Común (CMC), en la previa de la Cumbre de mandatarios del Mercosur.

Fernández Valdovinos fue consultados sobre el interés del Mercosur, en especial de Uruguay, de entablar un diálogo con China, con miras a un acuerdo de libre comercio con el gigante asiático.

El entendimiento tropieza con la actual relación diplomática de Paraguay con Taiwán, hecho que cuestiona Pekín, que considera a la isla oriental parte de territorio.

Paraguay es el único aliado de Taiwán en Sudamérica y uno de los 12 países que mantienen lazos diplomáticos con la isla. China reclama la soberanía de Taiwán y lo considera incluso una “provincia rebelde”.

A favor de China

En la sesión plenaria, el canciller de Uruguay, Omar Paganini, adelantó que Uruguay buscará “una instancia de diálogo” con China, para construir instrumentos que mejoren de forma tangible la integración comercial con el gigante asiático.

“También en la presidencia uruguaya no escatimaremos esfuerzos para profundizar los acercamientos con Japón, con Vietnam y explorar la posible conclusión de las negociaciones con Canadá”, expresó el canciller, informó EFE.

Sobre la negociación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), Paganini mencionó que debió cerrarse el año pasado, luego de más de dos décadas de diálogo. “El programa para lo que resta este año está lejos de ser mejor que el año pasado y esto era anticipable”, admitió el canciller.

En tanto, la canciller argentina, Diana Mondino, dijo en la sesión plenaria que facilitar el acceso a los grandes mercados extrazona y promovió una actualización que contemple “nuevas modalidades de negociación, más flexibles”.

La postura brasileña sobre China manifestó la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería del vecino país, Gisela Padovan, quien dijo días atrás que con Brasil “no habría ningún problema en abrir conversaciones con China si vamos todos juntos”.