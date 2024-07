“No es muy grave”, dice Roya Torres sobre su imputación y la de su hijo

Esta mañana, reapareció Roya Torres, luego de haber sido imputada junto con su hijo Elías Godoy por cobro indebido de honorarios. “No voy a poder debatir ni refutar lo que dice la Fiscalía, estoy en desventaja”, manifestó ante las consultas de la prensa.

Aseguró que se va a someter al proceso y pedirá su desafuero una vez que las comisiones dictaminen al respecto. Sobre el hecho de que solo liberales fueron imputados, dijo: “Estoy en mucha desventaja. Hubo 26 personas que fueron denunciadas, todas por la misma situación. Lastimosamente, es lo que me toca, eso a mí me duele mucho... Seguramente la Fiscalía encontró más elementos preponderantes en nuestro caso”, declaró.

Roya Torres dice que está “en desventaja”

En otro momento, dijo que van a someterse al proceso y prometió no chicanear, “porque no es muy grave el motivo (de la imputación)”. Señaló que si la Fiscalía dispone que devuelvan el dinero, lo harán.

“El dinero, para mí, pasa a segundo plano. Hoy la cuestión mediática y de mi hijo... Eso no es lo que más me presiona”, respondió. Torres calificó de “muy incómoda” su situación y evitó brindar opinión alguna con respecto a la carpeta fiscal. “Yo no voy a retrucar en absoluto lo que dice la Fiscalía porque estoy en desventaja”, reiteró.

Ante la pregunta puntual de si considera que son imputaciones selectivas, respondió: “Podría ser”. Finalmente, expresó un particular deseo. “Espero que con esto dejen de llamarme liberocartista, porque no es ese el escenario”, declaró.

Roya Torres y Cleto Giménez fueron los únicos parlamentarios imputados tras el escándalo de los “nepobabies”. Llamativamente, no avanzaron los casos de ninguno de los colorados señalados por haber influenciado para el contrato o nombramiento de sus parientes en el Congreso.