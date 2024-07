Defensor general ubica a su nuera como directora con jugoso sueldo

El portal oficial del Ministerio de Defensa Pública (MDP), a cargo de Javier de Jesús Esquivel González, quien asumió en mayo último, muestra que la nueva directora general del ente es María Celaida Núñez López. De acuerdo con lo que exponen en redes sociales, la joven es su nuera y ahora “ya está mejor”.

Los registros institucionales muestran que la nueva directora ingresó al MDP en el 2017 y es funcionaria permanente. En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aparece que hasta mayo, su sueldo era de G. 3.081.930 como dactilógrafa.

Hasta el cierre de esta edición, no se actualizó la planilla de pagos de junio en el portal del MEF. Sin embargo, la lista ya figura en la web del MDP. En ese sitio, muestra que su sueldo saltó a G. 22.318.335 desde junio.

La pareja del hijo del defensor general tiene un plus importante por gasto de representación y una bonificación por responsabilidad en el cargo.

En lo que respecta a sus Declaraciones Juradas (DD.JJ.), que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR), en el 2017 se observa que ocupaba el cargo de auxiliar jurisdiccional en la sede de San Juan Bautista, departamento de Misiones. En ese entonces, declaró una remuneración mensual de G. 2.200.000 como funcionaria contratada.

En 2018, consiguió su nombramiento como dactilógrafa y su sueldo pasó a ser G. 2.781.930.

El 12 de enero del 2023, se registra una nueva DJ de la funcionaria de 25 años, que tiene que ver con un reajuste salarial, porque pasó a percibir G. 3.081.930.

Su última DJ data del 13 de junio último, que presentó para ocupar el cargo de directora en la entidad que tiene como titular a su suegro. En este documento, declaró que tiene un sueldo mensual de G. 15.271.500.

Javier Esquivel dice tener el visto bueno

Hablamos con el defensor general, Javier Esquivel, y explicó que se trata de un cargo de confianza y que, atendiendo a que la joven es su nuera, pidió a la CGR que realice un análisis y que dicho ente contralor aprobó el ascenso de la funcionaria.

“Ella es pareja de mi hijo y tienen un niño. A raíz de esta situación yo pedí el legajo a la Contraloría. Ella es funcionaria desde hace 8 años en el MDP”, expresó el defensor general.

En lo que respecta a su cargo puntualmente, aclaró que, si bien ante los registros oficiales aparece como directora general, en realidad es su secretaria privada.

“Yo hace un mes que asumí el cargo, todavía me falta mucho por conocer. Particularmente estoy analizando caso por caso pero no moví ningún cargo gerencial”, agregó el exjuez. También refirió que necesita personas de confianza en su entorno y, como su nuera es funcionaria, no quiso sumar gente.

Casos irregulares en la Defensa Pública

El defensor general habló también de muchos casos irregulares en el ente que ahora está su cargo.

“Por ejemplo, tenemos el caso de un jardinero que es empleado del MDP pero que cumple funciones en la casa de una alta funcionaria en Caacupé”, señaló Esquivel.

Prometió dar más datos sobre este caso en la fecha, porque no tenía a mano los detalles.