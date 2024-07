Proyecto de control a las ONG no requiere modificaciones en Cámara Baja, según senador Leite

La Cámara de Diputados debe estudiar el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El senador Gustavo Leite (ANR-HC), impulsor del proyecto, afirmó que -a su criterio- el plan no debe sufrir modificaciones en la Cámara Baja, que deberá estudiarlo.

“Creo que el texto que salió del Senado está bastante bien. Lo más importante para nosotros es que las organizaciones sin fines de lucro deben rendir cuenta detallada del bien común que le hacen al común de la gente”, mencionó.

No obstante, mencionó que está de acuerdo en la aplicación de modificaciones que tengan relación con imprecisiones del proyecto, no así con la cuestión de fondo: la transparencia.

No se buscan coartar

Leite, así también, negó que la intención del proyecto sea coartar la libertad de asociación. “Todas esas excusas que escuchamos de que se va a coartar la libertad de asociación, la democracia, que el garrote, no han podido ser individualizadas en ningún lugar del texto, entonces, ¿para qué cambiaríamos?”, cuestionó.

Agregó que los que se oponen plantean “excusas” para no rendir cuentas. “Los evangelistas de la transparencia no quieren ser como ellos dicen que hay que ser”, dijo.

“La inmensa mayoría está contenta, la inmensa minoría está escondida detrás de mentiras. Hay que prender la luz para que los ratones salgan a correr”, añadió.

También resaltó que los opositores al proyecto, si se convierte en ley, tendrán la posibilidad de plantear recursos contra la misma a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Si alguien cree que esta ley es lesiva para sus intereses constitucionales, cuando se promulgue, uno siempre tiene a la Corte para recurrir”, dijo.

Convocatoria a Cámara Baja

Su colega y correligionario Derlis Maidana había mencionado que podrían darle una “sugerencia respetuosa” a la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

Al respecto, el legislador cartista afirmó que no tiene intención de ir a la Cámara Baja para debatir sobre el proyecto. No obstante, dijo que está a disposición si lo convocan los diputados.

Lizarella Valiente y su inconsistencia

Con relación a su colega Lizarella Valiente, quien está en el foco de la opinión pública por inconsistencias en su patrimonio, Leite refirió que “cada uno tiene que rendir cuenta de sus actos” y que la cartista tendrá que explicar cómo adquirió sus bienes.

Agregó que “es bueno que la transparencia prime” y que “nadie se puede enojar” cuando se pide transparentar gastos durante el ejercicio de la función pública.

No obstante, indicó que “yo no le voy a preguntar, no soy el organismo rector”.

El senador agregó que, hasta la fecha, la bancada de Honor Colorado no tomó aún una decisión con respecto a Valiente.