Diputado Raúl Benítez denuncia que amenazan con echarlo del Congreso

No es raro que el cartismo corte el debate en las sesiones del Congreso. Ayer, el diputado Raúl Latorre decidió cerrar el micrófono cuando Raúl Benítez estaba respondiendo acusaciones en contra de la oposición por parte de Alejandro Aguilera (ANR). “Lastimosamente, en la Cámara de Diputados estamos viviendo un momento bastante complicado y violento”, lamentó.

Relató que él tomó la palabra para hablar de varios puntos relacionados a la afirmación del parlamentario cartista y en ese ínterin escuchó gritos e insultos. “Cuando toma la palabra (Latorre) entiendo que es para decir que por favor puedan dejarme terminar, porque no le estaba agrediendo a nadie, estaba en la misma línea, pero al final veo que el reclamado era yo porque supuestamente estaba haciendo uso forzado de la alusión, algo que todavía no entiendo”, detalló.

Agregó que fue ahí cuando decidió decir irónicamente a sus colegas que podían pasarle el libreto para que le aprueben todo lo que va a decir en cada sesión. Dijo que su colega Yamil Esgaib, en un momento dado, dijo que era mejor que le “suspendan nomás con goce de sueldo” y le paguen para no ir a las sesiones.

“Hay un clima bastante autoritario en el Congreso Nacional, donde debería ser el lugar en el que podemos debatir”, lamentó. Agregó que los parlamentarios cartistas utilizan el reglamento a su medida para “cercenar las voces” cada vez que no toleran las críticas de la oposición.

Diputado Raúl Benítez dice que recibe amenazas de expulsión

“Ayer los colegas me dijeron que me quieren suspender, que me van a echar. Les dije: ‘Échenme, sáquenme, yo no vine para caerles bien a ustedes, vine a decir lo que creo, lo que pienso’”, detalló en contacto con ABC Cardinal.

Benítez señaló que las declaraciones de los congresistas actualmente se asemejan a las que hacían los parlamentarios durante la época de la dictadura. “Tiene mucho parecido al del ‘70, la bravuconada, la violencia y la impunidad... donde una mayoría que tiene números no puede ni siquiera bancar la crítica, que otra persona piense diferente”, manifestó.

Agregó que no piensa callarse y si quieren que lo haga deben sacarlo de la Cámara de Senadores. “Si hay algo que me molesta es que son muy bravos cuando te quieren amenazar, apretar, manipular la Justicia, para atropellar con sesiones exprés, son bravísimos... pero para bancarse la crítica son bastante pererî (débiles)”, enfatizó.

“Si quieren sacarme de la sala, que hagan uso y abuso (del reglamento) como con Kattya González, pero mientras tanto voy a seguir. Eso es una democracia, (un país) donde los legisladores pueden ser escuchados y pueden decir lo que creen, donde las organizaciones de ciudadanos tienen cabida, donde periodistas no reciben carpetas fiscales”, sentenció.

Filizzola: “Cercenar el debate es contrario a las reglas básicas”

Durante su intervención ayer, el senador Rafael Filizzola también habló sobre los problemas que tiene el Congreso para debatir actualmente. Expuso que el presidente tiene la capacidad de ordenar el reglamento y pidió el respeto de sus colegas en todo momento, independientemente de las diferencias.

A través de sus redes, compartió el video y señaló que el debate es la esencia del Parlamento: “Discutir el tiempo necesario para llegar a conclusiones adecuadas”.

“Cercenar el debate, además, es contrario a las reglas básicas de un órgano colegiado”, manifestó en la red social “X”.