Ocho jefes comunales no recibieron recurso estatal en junio, según MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en junio distribuyó entre las municipalidades G. 574.560 millones, de los cuales G. 378.278 millones fueron en concepto de royalties, G. 108.173 millones son del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y G. 88.109 millones en recursos provenientes de juegos de azar y compensaciones especiales.

Sin embargo, tres intendentes cartistas, tres liberales, un patriaqueridista y un aliancista no recibieron recurso alguno del MEF. Uno de ellos es Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), intendente de Asunción, cuya gestión es sumamente cuestionada por el déficit económico y por la desidia con que tiene a la Capital del país; además, Fabio Díaz (PLRA), de Juan de Mena, y la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), quien desde el 2022 no recibe recursos económicos porque no rinde cuentas del dinero recibido en el 2021. La jefa comunal liberal, asimismo, está acusada por asociación criminal y por lesión de confianza, y aguarda su juicio oral.

La lista de intendentes que no recibe un solo guaraní del Estado sigue con Luis Yd (PPQ), de Encarnación; Jorge Dimartino (PLRA), de Itá; Pedro Recalde (ANR-HC), de Puerto Pinasco; Merardo Caballenas (ANR-HC), de General Bruguez, y Víctor Ríos (Alianza), de Mcal. Estigarribia.

Estos ocho jefes comunales no están al día con la presentación de la rendición de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias del Estado.

Asimismo, también debían entregar rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República y transferir los aportes de sus funcionarios municipales a la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, instituciones que tienen que emitir un certificado de cumplimiento para que el MEF deposite los fondos a los municipios.