“Hambre cero”: Gobierno arranca polémico proyecto con más dudas que expectativas

La puesta en marcha del polémico proyecto “Hambre cero” fue presentada hoy por ministros del gabinete de Santiago Peña, quienes dieron detalles acerca del programa, que hasta el momento genera más denuncias que expectativas.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, precisó que en su primera etapa de implementación alcanzaría a 90 distritos, en los que 450.000 niños de 2.600 escuelas serían beneficiados.

El proyecto insignia del Gobierno ha sufrido muchas críticas desde su anuncio. Tadeo Rojas señaló, en ese sentido, que están abiertos y que esperan la colaboración de la ciudadanía con las denuncias ante cualquier situación irregular.

Aseguró que estará disponible el portal del Mitic para el procesamiento de las inquietudes ciudadanas y dijo que habrá un total de 15 funcionarios que estarán recorriendo las instituciones para verificar las denuncias.

“Hambre cero”: estandarizaron calidad y precios, dijo ministro

El ministro recordó que el proyecto tuvo un arduo trabajo de estandarización de calidad del producto, así como de los precios, y para el que se está instalando un sistema de monitoreo y control.

Explicó que, de los 90 distritos, solo en 22 de ellos, considerados prioritarios, se proporcionará la alimentación al cien por ciento de las instituciones, incluso alcanzando a la educación media.

“A partir de febrero del año próximo se va a dar cobertura a los distritos que no van a recibir aún este año. Entonces con eso estaremos llegando prácticamente a la cobertura del 100%”, explicó.

Agregó que la inversión total de este año 2024 será estimativamente de US$ 70 millones y que el total por tres años que se ha adjudicado es de cerca de US$ 550 millones. Con la cobertura total, hasta julio de 2027, la inversión total sería de US$ 1.100 millones, expresó.