Abogado Manuel Riera sobre sanción a Tabesa: “Lo que hace la OFAC es arbitrario”

Manuel Riera, abogado en el área civil, explica que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) es una dependencia administrativa de los Estados Unidos y la califica de arbitraria. Manifiesta que sus decisiones son “producto de su propio arbitrio”, al referirse a la reciente sanción emitida por el Gobierno de los Estados Unidos en contra de Tabacalera del Este (Tabesa).

“Sin perjuicio que crean tener, tengan razón o no, sin perjuicio de las bondades o de las maldades que se le puede imputar a Horacio Cartes, a su empresa, a sus gerentes, a cualquiera, no puede una oficina administrativa de un país extranjero venir a decir que soy un señor corrupto o impoluto o lo que se le plazca y el sistema me genera una muerte civil”, expresó.

Resaltó que el problema es que “el sistema te absorbe” y que es mucho mayor el costo de quedar fuera del sistema de corresponsalías o del sistema financiero bancario mundial occidental que simplemente vender las acciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Que te digan o te señalen como responsable de diferentes hechos punibles, en cualquier sistema occidental, tiene que probarse ante un juez. Lo que nosotros vemos es que es una tensión entre presiones de tinte gubernamental norteamericana, violando postulados de derecho a la defensa, presunción de inocencia, pero el sistema te absorbe”, enfatizó.

Lea más: Sanciones de OFAC: Cartes vendió sus acciones a Tabesa por más de US$ 120 millones

Abogado asegura que “lo que hace la OFAC es arbitrario”

Indicó que cuando uno es abogado no se piensa en la normativa norteamericana, sino en la paraguaya, en este caso. “El norteamericano no piensa en la paraguaya, piensa en la suya”, añadió.

“Lo que hace la OFAC sigue siendo arbitrario. Aunque tengo los sellos, las listas, menciones por Cancillería, sigue siendo arbitrario porque no se sustenta en una norma local”, indicó.

Remarcó que lo que ocurre allá (Estado Unidos) aplicado acá (Paraguay) es arbitrario, “porque no es jurídico acá, el sistema norteamericano es mucho más policíaco que el nuestro”, manifestó.

Confirmación de las sanciones

El documento dado a conocer el martes a través de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay expone la confirmación de las sanciones emitidas por la misma Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) el 26 de enero de 2023 en contra del expresidente Horacio Cartes, que ya establecía sanciones contra las empresas Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorífico Chajha S.A.E. y que había sido ampliada en la declaración contra Tabesa el 31 de marzo de ese mismo año.