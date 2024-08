Senador propone cambiar nombre del país a “Tabesaguay” tras indignación cartista

“Cambiemos el nombre del país a Tabesaguay porque algunos sienten más las sanciones a una empresa por vínculos oscuros, que al dolor diario de todos los paraguayos”, criticó el senador Ignacio Iramain luego de escuchar las expresiones de indignación de los cartistas por la sanción de Estados Unidos ratificada a Tabesa, empresa vinculada al expresidente de la República, Horacio Cartes.

El legislador cuestionó que los legisladores se hayan dado cuenta de que existe un imperialismo ahora y fustigó a los oficialistas cuestionando cuantos de los presentes cayeron presos en 1969, cuando vino Rockefeller a Paraguay.

“Que levanten la mano, como dijo hoy el senador Leite. No nacieron todavía, sí, no evidente que no nacieron porque siempre aceptaron el imperialismo norteamericano. Cuando nosotros resistíamos en la calle, la soberanía del pueblo paraguayo frente a la Standar Oil, ahí no se los vio, ni se lo vio después cuando ya crecieron. Entonces ahora vienen a hablar de imperialismo, ¿con qué autoridad?”, arremetió.

Destacó efusivamente que él resistió y resiste cualquier tipo de imperialismo, ya sea este de Oriente, o de Occidente, de Norte o de Sur, y criticó otra vez la falta de claridad en los conceptos.

Cartistas no distinguen lo público de lo privado

Iramain afirmó que los cartistas y defensores de Tabesa ya la última vez no distinguían el bien común de la propiedad privada y ahora no distinguen lo que es la esfera pública de la esfera privada.

“No se hubiera hablado hoy acá de este problema del expresidente Cartes, si es que tuviéramos las nociones claras de lo que es la esfera pública y la esfera privada. La esfera pública es lo que se refiere fundamentalmente a nuestra soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía en la frontera, donde nos invaden, donde utilizan todos nuestros recursos porque tenemos que defender y ponernos todos en fila para defender la patria Tabesa, una institución privada que tiene un problema con los Estados Unidos”, refirió. Dijo que al hacer negocios con Estados Unidos, el país tiene el derecho a hacer respetar sus reglas.

Acotó que perdieron el tiempo, ya que tal vez sea la última oportunidad de despegarse, no solamente económicamente, sino también como una sociedad más justa y mejor encaminada hacia la prosperidad y atribuyó la responsabilidad al presidente de la República, Santiago Peña, quien tiene que saber despegar la esfera pública de la esfera privada. “Si no, nunca va a tener respeto el Presidente de la República. Si no tiene esa noción clara de separación, entonces su patria seguirá también siendo Tabesa y eso no puede ser”, lamentó.

“Señor presidente Peña, como decía Montesquieu, para llegar a ser grande, y me hubiera gustado que usted lo fuera, hay que estar con el pueblo y no encima del pueblo. La libertad solo existe cuando no hay abuso de poder y acá hay abuso permanente de poder”, finalizó.