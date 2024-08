Dilatan citaciones a ministro por control a “Hambre Cero”

Diputados opositores habían solicitado convocar al titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, el miércoles 21 ante el pleno. Sin embargo, Latorre dijo el miércoles, en sesión ordinaria, que aún no se fijó fecha para la convocatoria, supuestamente para incluir al ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas y al contralor Camilo Benítez.

El gobierno está al filo del plazo autoimpuesto para presentar el SIAE, que debe ser un plataforma pública para que la ciudadanía controle y denuncie irregularidades con la provisión de alimentos, irregularidades que ya existieron de arranque, con alumnos que recibieron frutas y verduras podridas.

El Decreto reglamentario de Hambre Cero Nº 1584/2024, establece un plazo de 120 días desde la emisión del mismo, que fue el 24 de abril pasado, para hacer pública esta plataforma. El plazo límite es el próximo jueves 22.

“No sé porqué puede tardar tanto (la convocatoria). Justamente hemos hecho la invitación con tiempo para que el del Mitic acomode su agenda y venga a explicarnos cómo va a controlar en tiempo real la entrega y la calidad de la alimentación escolar”, señaló el proponente de la citación, diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional).

Remarcó que sospecha que están “ganando tiempo” para terminar el sistema, que sino “hace rato ya hubiesen lanzado”, y remarcó que controlarán que no presenten cualquier cosa.

“Lo que espero es que ese no día no nos presenten un Excel (planilla simple) porque si nos presentan eso, el ministro de Mitic se debería dedicar tal vez a otra labor en el sector privado y no generar expectativas con esto que fue una de las patas principales cuando se lanzó el proyecto”, afirmó.