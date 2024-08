Orué sobre pedido de destitución impulsado por Esgaib: “A mí no me preocupa eso”

Los diputados cartistas Yamil Esgaib y Rodrigo Gamarra plantean la destitución del titular de la DNIT, Óscar Orué, presuntamente por haber suprimido los “cupos políticos”. Al respecto, Orué fue abordado hoy y, si bien sostuvo que no busca profundizar sobre el asunto, brindó unas declaraciones.

“Nunca falté el respeto a la clase política; soy respetuoso de todas las instituciones y de todos los Poderes del Estado. Simplemente trabajamos y hacemos lo que el Presidente nos indica: que se trabaje sin influencia de ningún tipo”, comenzó.

Sobre el intento de destituirlo, dijo: “A mí no me preocupa eso” y sostuvo que seguirá cumpliendo su “rol y función”, ya que “los números hablan por sí solos”, aunque también fue consultado si este pedido tendría origen en una causa referente a Esgaib en la institución y reiteradamente contestó que no puede hablar sobre casos específicos por una “limitación de secreto de las actuaciones” prevista en la ley, pero tampoco descartó la existencia de alguna causa.

“El apoyo que tenemos es importante y no quiero entrar en eso de responder a alguien; vamos a responder con trabajo. Yo respeto las opiniones de los políticos y nosotros vamos a cumplir la ley independientemente de quién sea, diputado, senador o cualquier persona. No quiero hablar de ningún caso en particular”, sentenció.

DNIT entrega alimentos y juguetes

Por otra parte, Orué había sido consultado sobre el tema Esgaib durante un acto de entrega de juguetes, alimentos y golosinas a unos comedores en el marco del Día del Niño que se recuerda hoy en Paraguay.

“Lo que podemos estamos donando a los más necesitados; hay 10 entidades, son diferentes comedores que también ayudan a los lugares más necesitados y queremos que todo esto vaya a buenas manos”, mencionó.

