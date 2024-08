Salta otra denuncia de vulneración de sistema de la Corte en caso “filtraciones” sobre HC

“Es una situación bastante grave y a la vez preocupante”, señaló ayer a ABC la abogada Cecilia Pérez, que ejerce la defensa del diputado colorado Mauricio Espínola, uno de los imputados por la supuesta filtración de informes de inteligencia financiera sobre el expresidente Horacio Cartes. Fue al denunciar una nueva presunta adulteración del sistema informático Judisof de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el expediente de ese caso.

Pérez relató que la aparente anomalía saltó cuando profesionales defensores de otros imputados ingresaron a la mencionada red para conocer el avance del proceso. Quedaron sorprendidos al encontrar que el 14 de agosto de 2024 supuestamente se presentó una recusación contra el Tribunal de Apelación, dijo.

La profesional indicó que ninguno de los defensores tiene conocimiento de esta presentación y comentó que resulta más grave que al intentar ingresar al documento adjunto no despliega nada. Es decir, solo aparece la fecha 14 de agosto de 2024 con la inscripción: “presentación de recusación sin expresión de causa”.

“Esa presentación no la hicimos ninguno de los defensores, pero además de eso la actuación no está, o sea, cuando uno trata de ver el documento que se debe subir, no está. Nosotros no le recusamos al tribunal en esa fecha y tampoco accedemos a si lo hizo la Fiscalía”, expresó Pérez.

No es la primera vez que adulteran expediente, dice abogada

La abogada indicó que si la Fiscalía no lo hizo es más grave porque se está presentando como que ellos hicieron algo que realmente no ocurrió para justificar actuaciones de otra de las partes. Recordó que no es la primera vez que este expediente sufre una supuesta adulteración.

Señaló que a finales de mayo pasado ya habían presentado una denuncia similar. Esto, luego de que el abogado Felino Amarilla, quien representa a Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y a su vez imputado, encontró que en el sistema no estaba un informe al que se hacía mención en un medio vinculado a la familia de Horacio Cartes, denunciante en el caso.

Amarilla había dicho en aquella ocasión que ante esa situación pidió el 30 de mayo de 2024 por nota una explicación.

Lo llamativo, según comentó entonces el profesional, es que al día siguiente de esa presentación encontró en el sistema Judisof que el informe solicitado se ubicó en el historial mucho antes, pero con la fecha 31 de mayo de 2024.

Urgen por una auditoría

El programa Judisof de la Corte es un sistema que se utiliza en los estrados judiciales dentro de los procesos abiertos. Tiene un esquema de ingreso de documentos en orden cronológico, lo que permite saber qué documentación fue ingresando a las causas y el orden en qué lo hace. Los abogados reiteraron el pedido de una auditoría en forma urgente.