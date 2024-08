Felino Amarilla advierte que estamos en un Estado delincuente

El abogado Felino Amarilla confirmó ayer a ABC que hace dos meses el malogrado diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC) se acercó a su mesa en una feria ganadera para “hacer llegar” una amenaza a su hermana, la senadora Celeste Amarilla (PLRA).

Lamentó que personas como él haya llegado a ocupar una banca en la Cámara de Diputados puesto que desde hace 10 años el pedrojuanino estaba siendo investigado, pero sus causas avanzaron muy poco. Dijo que fallaron muchas instituciones como la Justicia Electoral, el Ministerio Público y otros políticos que lo acompañaron.

Felino detalló que se encontró con “Lalo” Gomes “durante la feria de ganado de la Expo Nelore de la Nacional, un mes ante de la Expo de Mariano Roque Alonso.

“Yo estaba sentado en el salón de remates con otro ganadero y él estaba a dos o tres mesas adelante. Me ve, se levantó y vino directo, se sentó entre los dos. Directo me preguntó qué le pasaba a mi hermana, porque le estaba atacando políticamente. Celeste hizo declaraciones sobre la narcopolítica en ese momento. Entonces le respondí, mira no sé por que no hablás con ella. Me dijo: Yo la puedo hacer matar, mirá tengo todo mis fusileros y le respondí y hacé, matala. Yo quería saber hasta dónde avanzaba la situación y el tipo insistió e insistió”, dijo el abogado Felino.

Reconoció que recién hizo llegar esta información a su hermana la senadora luego del fallecimiento de Eulalio “Lalo” Gomes ocurrido el lunes pasado.

Felino indicó que la amenaza es una situación complicada, pero lo más grave es que el Estado es cómplice en muchos casos debido a la corrupción de las autoridades de turno.

“Es grave porque pone el Estado en complicidad, porque pone en riesgo a la República. El presidente de la República (Santiago Peña) se reunió, besó y se abrazó con una persona que fue muerta en un operativo irregular. Resulta que acá varios políticos, algunos en situación de retiro y otros no, formaban parte del esquema de protección. En el Paraguay las autoridades tienen un problema de intoxicación del poder”, puntualizó.

“La corrupción arrasó con la institucionalidad”, dice Amarilla

Indicó que la corrupción arrasó con la institucionalidad del Estado hace años y va aumentando. “Políticos protegen a cambio de dinero, policías protegen a cambio de dinero. Chicharõ (Carlos Rubén Sánchez Garcete) llegó a ser diputado (suplente por la ANR). Macho (Felipe Santiago Acosta) es dueño de Canindeyú. ¿Cómo un tipo de 40 años es dueño de todo un departamento si no tiene protección policial y de políticos?, se preguntó Amarilla.

Lamentó que en el país se normalice el delito y que Santiago Peña está en pleno conocimiento de la corrupción imperante a favor del crimen organizado.

“Policías y políticos protegiendo a cambio de plata. Eso es nuestro país, acá el Presidente finge demencia. Se hace del ñembotavy porque él llegó con ese dinero. Estamos en un Estado delincuente, donde la fiscalía es selectiva. Tenemos un diputado muerto en su dormitorio como consecuencia. Dijeron que fueron por computadores, teléfono y documentos. Allanaron con una fuerza de choque porque supuestamente tenía guardia, pero en su casa no había ni un gato”, explicó.

Cuestionó varios puntos del allanamiento: el lugar donde falleció el diputado cartista, cómo el fiscal ingresó después de la balacera, la imputación de “Lalo” Gomes luego de su fallecimiento y la ausencia de Peña, Horacio Cartes y de otras autoridades en el sepelio. “La muerte de cualquier persona hay que lamentar. ¿Y dónde están los amigos? Hace una semana estaba abrazándose con Horacio Cartes y hoy hay mucho silencio hasta del Presidente”, reiteró.

Informó sobre amenaza de Lalo Gomes a Celeste Amarilla

Sobre la amenaza a Celeste, agregó que informó de lo acontecido con una alta autoridad de seguridad interna y que le aconsejó no decir nada, pero sugirió cuidar de su hermana. “Yo dentro de esta conversación me puse distante, pero presté atención a todo. Esa conversación la compartí con un jefe de seguridad del Estado paraguayo y este me dice que no le avise a la senadora, pero la cuidara. Me dijo: Si te dice, es para que sepas que le está amenazando. En ese mundo es donde se movía “Lalo” Gomes”, agregó.

Indicó que hubo testigos de la conversación con el diputado. “Sí hubo testigos, fue una tarde, estábamos tres personas, el amigo ganadero, yo y “Lalo” Gomes. No es que no me anime a contarle, creí prudente luego de compartir esta información con este jefe de seguridad. Tener cierto cuidado y no provocar más confrontación pública”, puntualizó el abogado.

Agregó que si se filtraba la amenaza hace dos meses, iba a ser un show político interminable y que prefirió evitar una confrontación.

“Hace dos meses atrás las discusiones políticas iban a ser interminables, a pesar de la irresponsabilidad del diputado y su amenaza, el show iba a comerse al personaje”, puntualizó Amarilla.