Comisión “garrote”: ¿estudiarán supuesto lavado de “Lalo” Gomes y contrabando de cigarrillos?

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el diputado Jatar “Oso” Fernández (ANR, HC) habló de la inminente instalación de la comisión bicameral “antilavado de dinero” que él integrará y cuya creación fue impulsada por el oficialismo cartista, una iniciativa que la oposición señala como un posible “garrote” contra adversarios a los intereses cartistas como el diario ABC Color y su matriz empresarial, el Grupo Zuccolillo.

Si bien los objetivos exactos de la comisión aún no han sido formalmente definidos –como requiere la ley cuando se crea una comisión parlamentaria como esta–, limitándose el proyecto de ley en su descripción a apuntar de forma genérica al lavado de dinero, representantes del cartismo adelantaron que la misma estudiará denuncias de supuesto lavado vinculado al Banco Atlas, parte del Grupo Zuccolillo.

Al respecto, el diputado Fernández -quien ingresó el año pasado al Congreso bajo la bandera del partido opositor Cruzada Nacional pero inmediatamente se pasó al Partido Colorado y ahora integra la bancada “B” oficialista colorada en la Cámara Baja– se limitó a decir que “vamos a estudiar a toda la gente que tenga problemas de lavado de dinero”.

El caso de “Lalo” Gomes

Consultado sobre si la comisión estudiará las denuncias de supuesto lavado de dinero que señalan al fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, abatido la semana pasada por la Policía Nacional en un allanamiento a su vivienda en Pedro Juan Caballero, el diputado Fernández dijo que “el tema de ‘Lalo’ es muy delicado”, pero afirmó que, “más allá de lo que (Gomes) haya sido en su vida privada o empresarial”, él dará su “opinión en favor de lo que considero es justicia”.

Se hizo eco de los cuestionamientos –principalmente de los diputados cartistas– contra la forma en que actuó la Policía, que allanó en medio de la madrugada la residencia del diputado Gomes, quien -según la Policía- disparó contra los intervinientes, que devolvieron el fuego e hirieron mortalmente al parlamentario.

La misma mañana del allanamiento, la Fiscalía formuló imputación contra el diputado Gomes, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y otras personas por supuesta participación en un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

“Yo puedo estar en mi casa, pueden entrar y meterme un tiro y tirar un kilo de merca”, señaló el diputado Fernández. “El tema de ‘Lalo’ está mal desde el comienzo, se embarraron todos. No sé cómo va a terminar todo, hay tanto quilombo y tanto humo”, agregó.

“Hay cosas que no se negocian”

El caso del diputado Gomes generó una división en filas del cartismo.

Mientras los cartistas en Diputados exigen la destitución del ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez, como castigo por la muerte del diputado Gomes, el Poder Ejecutivo y los representantes del cartismo en el Senado mantienen su apoyo a ambas autoridades.

Ante rumores de que el vicepresidente Pedro Alliana hará un pedido a los diputados cartistas de que cambien su postura en torno al ministro Riera y el comisario Benítez, el diputado Fernández dijo que “hay cosas que no se negocian, esta es la muerte de un amigo, no se puede conversar sobre eso”.

“No creo que me puedan convencer, me tienen que mostrar el video (del allanamiento), mientras no vea no creo una sola palabra de lo que dicen”, agregó.

Lavado y contrabando de cigarrillos

Consultado sobre si la comisión “antilavado” investigará posibles nexos entre el lavado de activos y el contrabando a Brasil de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este SA, empresa vinculada al expresidente Horacio Cartes, el legislador dijo que “no es tan fácil” atacar cuestiones como el contrabando en frontera porque podría “herir la economía de ese lugar”.

“Todos los países son flexibles en las cosas que traen dinero”, argumentó. “¿Qué nos importa quiénes compran la mercadería si nosotros estamos pagando impuestos?”, cuestionó.

Sin embargo, afirmó que planea impulsar investigaciones sobre “todo lo que me parezca que no está correcto”.