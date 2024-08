“Los tentáculos narcos llegan a las más altas esferas”, afirma el fiscal general Emiliano Rolón

- No hace mucho pidieron su cabeza por un caso con derivación política (la filtración de conversaciones en el caso Cartes) y ahora de nuevo por la muerte del diputado Gomes. Piden hasta la cabeza del Presidente de la República (Santiago Peña) por este desenlace trágico...

- Los momentos del sistema de justicia no son ideales en las pasiones humanas donde uno actúa por sentimientos, por pesar, por amor, por odio. En homenaje al respeto a la institucionalidad nosotros tenemos que despojarnos de la pasión. Este fue un evento ordenado por el juez que involucró a dos poderes de Estado y un órgano extra poder como la Fiscalía. Cada uno tiene una atribución reglada. La Fiscalía obviamente no tiene poder de fuego. El primero en llegar al sitio de los hechos es la Policía con su fuerza especializada, en este caso, FOPE y SIU, organismos técnicos entrenados para el efecto. Despejan el escenario para que los fiscales entren y recojan los elementos de prueba, vayan lacrándolos en acta, postulando la evidencia para que finalmente se procese en un laboratorio forense.

- ¿Los fiscales sabían que iban a allanar la casa de un diputado?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Ellos sabían, claro que sí. Fue un equipo de trabajo integrado por una fiscala adjunta y tres fiscales: Matilde Moreno, Osmar, Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. Ellos gestionaron inclusive la orden con el juez (Osmar Legal). El crimen organizado tiene demasiado poder económico y poder efectivo. El sitio fue en Pedro Juan Caballero, no en el barrio Las Carmelitas o el barrio Mburucuyá (de Asunción). Es la frontera seca. Se sabía que (el diputado) tenía un mecanismo de defensa, un pequeño grupo de seguridad privada de día que no precisaba de policías. Dicen que satelitaba con vehículos blindados el cuidado hacia afuera. Allí es posible reunir rápidamente inclusive desde el lado de Brasil las bandas criminales...

- El operativo no avisó a los fiscales ni a los policías de la zona. ¿por qué?

- No se avisó. No podíamos hacerlo. Hablamos de un peso pesado. Los que intervinieron fueron oficiales altamente entrenados en la FOPE y SIU. Recién antes de llegar se les informó de la misión. El sigilo fue importante para que no se filtrara la información...

-Tampoco se dio participación a la Senad. ¿Es cierto que tiene familiares en la Senad? ¿Una es sobrina?

- Dos familiares directos del fallecido están al servicio de la Senad. Uno es jefe del grupo operativo y el otro es un director (Hugo Derlis Batista) según dijo el ministro (del Interior, Enrique) Riera (en su comparecencia en el Senado).

- ¿La hermana del diputado es fiscala?

- Egidia Gómez Batista fue fiscala creo que de Villa Elisa, en Central. Se jubiló este año.

- En su oficina estaba depositada la cocaína incautada cambiada por bicarbonato de sodio en el caso Mercat (caso de universitarios de Derecho UNA vendedores de droga).

- Yo no estaba todavía (en la Fiscalía). Hoy en día sabemos que existen territorios que francamente son difíciles de manejar, a veces hasta por parentesco, amistad, lo que sea. Hicimos varias operaciones frustradas en la zona de Curuguaty, Canindeyú en el tema “Macho” (Felipe Santiago Acosta, el delincuente buscado por la Policía). Las veces que había información cierta, de alguna forma se esfumaban los esfuerzos (por filtraciones). En esta ocasión eligieron un horario nocturno sigilosamente para eludir hasta en el control de ruta. Hablamos de intereses de narcotraficantes vinculados con el Gobierno, con las Cámaras...

- Hay un diputado preso y procesado por lavado de dinero y tráfico de drogas (Juan Carlos) Ozorio (ANR)...

- Bueno, la ciudadanía reclama efectividad del Estado. Tiene un concepto preestablecido de que el sistema de ejercicio del poder tiene inficiones del crimen organizado y exige lucha. Hoy tenemos esa lucha. Evidentemente eso causa lesiones a grandes intereses, y algunos de los interesados están en el poder. No es tan fácil la misión. Acuérdese también que nosotros tenemos un presupuesto limitadísimo y los que autorizan son también partes del poder. Las instituciones deben funcionar, y creo que estamos dando muestras de que tenemos las mejores intenciones.

- ¿Cuántos allanamientos se hicieron? Todos se centran solamente en la casa del diputado...

- La idea era hacer allanamientos simultáneos. Se presumía que esa noche estarían en un mismo sitio padre (Lalo) e hijo (Alexandre Rodrigues Gomes), por el tema del clásico (de fútbol) de ese día. Se hicieron cuatro allanamientos, las dos casas (la otra de Alexandre) y dos empresas en el centro (de Pedro Juan). Se rescató demasiada evidencia. Los antecedentes se remontan a 2021. Estamos hablando de una derivación del Caso Pavo Real 1...

- Allí también está procesado el senador Erico Galeano (ANR, HC) cuando era diputado...

- Sí. Ya hay procesados inclusive legisladores...

Lea más: A Ultranza: Fiscalía se ratifica en su acusación contra Erico Galeano

- ¿Cuáles son los cargos?

- Lavado de dinero y asociación criminal en narcotráfico. En la exposición de (Enrique) Riera ante el Senado (el miércoles 21 de agosto) se mencionó que su patrimonio era de unos US$ 160 millones. Parece que era un licenciado en Administración y que después de (Jarvis) Chimenes Pavao (extraditado a Brasil en 2017) ya estaba él. Estaba en el cuarto lugar en la organización internacional de lavado de activos. Imagínese lo que es...

- Se decía también que era un paganini de varios diputados...

- Quiere decir que hay razones para defenderlo. En Brasil está sospechado en el marco de la criminalidad y acá tenía proceso por lavado de activos.

- ¿Cómo se puede imputar a alguien que ya murió?

- Los derechos terminan con la muerte. Se presenta el certificado de defunción y se extingue el proceso penal con relación al fallecido. Queda el tema de los bienes. Eso probablemente se va a discutir si van a ser objeto de comiso. Ya tuvimos antecedentes de casos como el de Cabeza Branca, Chimenes Pavao... De igual modo los bienes fueron incautados...

- ¿Por qué no se filmó la operación?

- No tiene equipo la policía, ni presupuesto. Lo dijo el ministro Riera. Explicó que está trabajando en incorporar eso.

- Cualquiera tiene un celular para conseguir imágenes, eso es lo que se cuestiona...

- Esa es la pregunta simplista que uno se puede hacer. La Policía no tiene. La Fiscalía no tiene ni identificador facial para entrar a nuestro edificio. No tenía ni cámara cuando yo entré (en 2023). Es precario el tema. Lo digo con mucha franqueza. En este caso, el operativo policial entró para resguardar, asegurar el escenario. Se recibieron disparos de entrada y los que entraron tenían que protegerse. No fue una película. Estamos hablando de una operación contra el crimen organizado...

- El abogado de la defensa (Oscar Tuma) dice que lo ejecutaron al diputado...

- En las dos casas allanadas los policías fueron recibidos con disparos de proyectiles. En la casa del diputado (Gomes), un agente cayó pero no por ser herido. Habrá sido por un resfilón. Eso obviamente alertó al otro, que ya disparó al objetivo. El fallecido estaba en posición de defensa y ataque con arma de fuego. Las huellas de impacto en el marco de la puerta, en la pared, muestran que sí disparó. El enfrentamiento fue ampliamente explicado en aquella sesión del Senado, con la ayuda de peritos. En la casa del hijo el enfrentamiento fue mayor. Respondió al allanamiento con una balacera hasta que huyó. Se escapó por el techo y se entregó a la comisaría...

- ¿Pudo haber sido detenido el diputado si sobrevivía por resistir el allanamiento?

- Un legislador no puede ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de su mandato, artículo 191 de la Constitución Nacional. El objetivo de la operación fue su hijo y otros como (Oscar Daniel) Cabreira, ya detenido también. Hay evidencias que comprometen seriamente al hijo. Tenemos asignadas entre 10 y 15 personas al caso. Hay peritos encargados de las cuentas bancarias, hay procesados que son banqueros...

- ¿Cuál es la verdad de la participación de la DEA y la Policía brasileña? Decían que los paraguayos por sí solos no se iban a animar...

- En absoluto. Muchas cosas la gente se imagina desde afuera. El SIU (Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos) es un organismo técnico entrenado para las operaciones especiales precisamente contra el crimen organizado y narcotráfico. Ellos dan, según explicó el ministro Riera, una prueba del polígrafo cada tres o cuatro meses, la FOPE también. Son fuerzas nacionales. Yo creo mucho en la soberanía nacional. La política administrativa de conflictos que me ordena la Constitución Nacional y el Código Procesal es lo que se aplica aquí. Tenemos relacionamientos con Estados Unidos, Brasil, con Argentina. Tenemos firmados convenios inclusive con la Unión Europea, con España en el caso Trata. Se hacen intervenciones conjuntas para desbaratar las bandas criminales. Eso no es novedad. El ciberdelito, el narcotráfico, el crimen organizado ya no conoce fronteras.

- ¿Van a apurar esta investigación sabiendo que aquí se mató a un diputado?

- Es imposible dar una respuesta prácticamente como quiere la gente. El término idóneo es seis meses, prorrogable. Las evidencias se procesan gradualmente. Yo le decía que no es momento de pasiones sino de procesar la información por los medios idóneos y que todo lo que se diga, se diga en base a evidencias.

- ¿Puede haber más involucrados? El miércoles detuvieron al hermano del diputado Benjamín Cantero (ANR, HC) en Bolivia. Era funcionario del Congreso contratado por el diputado igual que la esposa...

- Fíjese cómo estamos. ¿Cierto? Es una información que sale en los medios. Entonces, hay que ser cuidadosos y cautelosos cuando se trata del crimen organizado. Los tentáculos llegan a las más altas esferas.

- Justamente los opositores que cuestionan el allanamiento, hablan de involucrados en las más altas esferas y que por eso tejen la hipótesis de asesinato, de “quema de archivo.”..

- Yo no quiero tener preconceptos, no quiero tener prejuicios. Esta Fiscalía, desde que ha asumido el cargo tiene por norte el Estado de Derecho: la ley, en primer lugar. Es imposible que el fiscal general, o los agentes fiscales, saque la soga del cuello ajeno porque se pondría en la propia.

- En este ambiente que vivimos, en lo único que coincidimos todos es que “no hay carmelitas descalzas” en este convento. ¿Cómo se puede sobrevivir si todo está inficionado de crimen organizado?

- La Fiscalía, desde esta cabeza, luchamos por esa concepción de independencia. Probablemente a los grupos fuertes no les convenga y no es tradicional en nuestro país que la justicia vía fiscalía se ponga en el medio. Las evidencias para mí son fundamentales. Son las que hay que seguir.

- ¿Seguimos buscando a Sérpico, el Policía honrado (el de la película que mostró una cúpula policial corrupta) en este país?

- Yo no me ubico en la misión policial. Me ubico en la esfera de hombre de derecho convencido que la administración de justicia democrática, social derecho y republicano como dice la Constitución es la que debe reinar. Yo entré al Poder Judicial hace prácticamente 28, 29, casi 30 años. Tengo mis necesidades básicas de supervivencia superadas: buena casa, buenos ingresos, docencia... Tengo 68 años, así es que mi suerte está jugada. Mi deseo es que esto florezca, ver un Estado democrático, republicano y social de derecho funcionando en este país.

- ¿No cree que ir más lejos puede tener repercusiones? Hace dos años el fiscal Marcelo Pecci. ¿Cómo está la seguridad?

- La seguridad de fiscales y de jueces hoy en día está en franco análisis serio en Iberoamérica, precisamente por esto de la lucha contra el crimen organizado. En Ecuador se mató a seis fiscales. En otros países también está pasando. Se corre riesgo. Difícilmente me podrán ver a mí en público. No soy luego muy sociable que digamos. En Chile designan a personas de la misma entidad. Nosotros no tenemos un solo personal de seguridad propio. Dependemos de la Policía y del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Somos unos 5.000 en total, de los cuales 320 o 330 agentes fiscales para todo el país.