Senado modifica proyecto de Esgaib que obliga a entonar el himno nacional

Tras un largo debate, senadores de varios sectores de la oposición y de la disidencia colorada coincidieron hoy en la sesión extra en que una persona no se vuelve patriota por ser obligado a entonar el himno. Asimismo, señalaron que no se puede sobrelegislar ya que el Ministerio de Educación y Cultura cuenta con la reglamentación. “Ser patriota no es cantar, si no hacer lo que se debe hacer”, dijo el senador Ignacio Iramain (PEN).

El proyecto de ley presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) establece la entonación del himno nacional en todas las instituciones educativas del país, como mínimo una vez a la semana, con el objeto de instaurar en todos los niños y adolescentes, sentimientos de patriotismo, orgullo e identidad nacional.

Dispone, además que en todas las instituciones educativas públicas, privadas y subvencionadas, en todos los niveles, desde el primer día formal del período lectivo de cada año académico, en los horarios de entrada, las direcciones de las instituciones educativas conjuntamente con sus docentes y catedráticos, ordenarán el canto del himno nacional paraguayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También proponen que se realicen actividades pedagógicas dirigidas a la comunidad educativa, acerca del mismo, su historia, versiones anteriores y las oficiales en español y en guaraní, así como el significado de nuestro himno nacional.

Lea más: Yamil Esgaib quiere obligar por ley a cantar el Himno en las escuelas, aunque ya hay un decreto

Los senadores cartistas se mostraron a favor del proyecto. El senador Gustavo Leite (ANR, HC) dijo que no se trata de sobrelegislar, sino aclarar una situación difusa con la normativa, “mientras esperan que hayan patriotas no podemos esperar que los niños aprendan el himno”, indicó el parlamentario.

El senador Líder Amarilla (PLRA) también se mostró a favor del proyecto de ley y dijo que incluso debería establecerse penalidades para las instituciones educativas que no cumplen con la reglamentación.

También se mostraron a favor de aplicar la resolución N° 746 del MEC para entonar el himno dos veces por semana e incluso sancionar a los directores de instituciones educativas que no cumplen con la reglamentación.

El proyecto de ley establece además un calendario para entonar el himno y determina que, será obligatorio el canto del Himno Nacional en fechas conmemorativas de la fundación de las demás ciudades de la República. Disponer igualmente, la entonación de canciones patrióticas, y la exaltación del acervo musical patrio vinculados a los eventos patrióticos los símbolos nacionales y el valor de la identidad y cultura nacional, para las respectivas instituciones educativas pertenecientes a ellas, así como también en ceremonias oficiales públicas.

Senadora aceptó el desafío de Nakayama

La senadora expulsada del PLRA, Hermelinda Alvarenga aceptó el desafío de su colega, el senador Eduardo Nakayama (EX-PLRA) de cantar el himno nacional totalmente en guaraní a cambio de introducir que también el himno se entone en los dos idiomas español y guaraní en las instituciones educativas. Nakayama dijo que la senadora hizo trampa porque usó copiatín.

La senadora Blanca Ovelar (ANR, Independiente), exministra de Educación se mostró en contra de establecer la obligatoriedad a través de una ley y pidió dejar al MEC como órgano rector encargarse del tema.

Los senadores aplazaron por 30 días el proyecto de ley “Por el cual se establece la obligatoriedad de la Ceremonia de Juramento al Pabellón de la República en los colegios públicos y privados”, normativa que fue presentada por el senador José Oviedo, de Cruzada Nacional.