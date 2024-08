Muerte de Lalo Gomes: diputado pide revisión de cooperaciones internacionales y alcance de SIU

Ante la participación de organismos internacionales en el operativo que terminó con la muerte del diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, Rodrigo Blanco (PLRA) señaló la necesidad de analizar todos los acuerdos internacionales. Indicó que su bancada todavía no definió si apoyar o no el pedido de eliminación de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU), que trabaja directamente con la Administración de Control de Drogas (DEA)

“Todavía no debatimos a nivel de bancada, pero yo soy partidario en que hay que entrar a revisar los términos y alcances de estos acuerdos de cooperación”, señaló.

Agregó que el país siempre debe estar abierto a cooperaciones, sobre todo cuando hay sospechas de crímenes internacionales. Sin embargo, sostuvo que lo “lógico y razonable” es que el acuerdo se registre solamente en torno al adiestramiento y capacitación del personal.

“Pero de ahí a que se habilite en la parte operativa, claramente no estoy de acuerdo y es en lo que realmente suscita este escenario de lo que ocurrió, ¿hubo o no participación de agentes externos a nuestras fuerzas de seguridad?”, planteó.

No se debe permitir la presencia física de fuerzas externas, señala Blanco

Agregó que los acuerdos relacionados al adiestramiento de las fuerzas de seguridad siempre fueron positivos, por ejemplo en materia de investigación de secuestros. “Pero de la incursión en operativos internos dentro de la República del Paraguay, en el marco de procesos internos, con la presencia física de otros países, no estoy de acuerdo”, acotó.

Agregó que se debe pedir y analizar información relacionada a las responsabilidades y funciones en el marco de los acuerdos con organismos internacionales de seguridad. Sostuvo en ese sentido que hay funciones que son “indelegables”

“Tenemos que ser firmes y enfáticos como República que somos y sobre todo los legisladores que defendemos nuestra soberanía. Hay que entrar a revisar bien claramente y poner bien los límites constitucionales”, recalcó.

Señaló que se debe acelerar ese análisis y definir los límites constitucionales en cada acuerdo.

¿Quién decidió allanar la casa de Lalo Gomes?

“Mi preocupación es genuinamente republicana, ¿finalmente las decisiones quién las está tomando?”, planteó señalando puntualmente el allanamiento a la casa de Lalo Gomes.

En ese sentido, indicó que no se puede dejar de hablar sobre cómo se registró ese operativo. Planteó que existen protocolos para investigar a un parlamentario, por lo cual preguntó: “¿Qué hubiese pasado si al final el Congreso no otorgaba el desafuero?”.

Finalmente, señaló que se encuentra muy asustado, como ciudadano, pues no se tiene hoy definido si las decisiones las toman autoridades locales o extranjeras. “Me preocupa finalmente porque, qué es lo que pasa y quiénes son los que mueven los hilos en estas decisiones”, expresó en contacto con ABC Cardinal.