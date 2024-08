Suplente de Lalo Gomes no integrará bancada de Honor Colorado porque le pidieron plata

Como independiente asumirá el cargo de diputado Santiago Benítez en reemplazo de Eulalio Lalo Gomes, quien falleció durante un allanamiento en su casa en una causa que lo investigaba por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Benítez aseguró que no integrará la banca de Honor Colorado, movimiento al que pertenecía Gomes.

“Yo no puedo estar en un movimiento que me pidió plata, prácticamente me quisieron cobrar para ir por la chapa de Honor Colorado. Textualmente, me dijo ‘tenés que poner dos mil millones’ José Alberto Alderete”, indicó.

Lamentó que Lalo Gomes murió siendo de Honor Colorado, y que pese a haber dado todo su apoyo al Presidente de la República, Santiago Peña, este dio un discurso prácticamente cómplice de lo que ocurrió.

“¿Lalo Gomes murió siendo de Fuerza Republicana o de Honor Colorado? Honor Colorado. Él se fue junto al presidente, le dio todo su apoyo y cuando murió Lalo, ¿la familia recibió apoyo del presidente?, nada, es más, un discurso prácticamente cómplice de lo que pasó. Como mínimo, la familia merece que se aclare, independientemente a que si era o no lo que se dice ahora”, lamentó.

Suplente de Lalo fue parte del equipo de manera circunstancial

Santiago Benítez dijo que solo formó parte del equipo de Lalo Gomes por una cuestión circunstancial, ya que como se negó a pagar para ser candidato por Honor Colorado, buscó integrar el equipo opositor.

“Yo no soy de ese equipo político, yo nada más hice parte de una alianza circunstancial, ya que no fue posible mi candidatura de diputado por el movimiento Honor Colorado”, indicó.

Tildó de ingrato al senador de Honor Colorado, Natalicio Chase, ya que aseguró que el mismo ingresó a la Cámara gracias al apoyo que recibió en el departamento de Amambay.

“Natalicio Chase es un ingrato. A ese yo le hice su campaña política y suerte que cuando me ofreció plata tampoco le cobré nada, le dije ‘no, estás en el equipo de Lalo, el señor Lalo Gomes vino a pedir por vos, para que se te apoye a vos’, yo tenía otro candidato a senador y fue el único a quién se le pidió votos”, refirió.

Suplente de Lalo apoyará a Peña

Santiago Benítez dijo que si bien se declara independiente, es colorado y no va a ser opositor del Presidente de la República, ya que se considera institucionalista.

“Sí, con el Presidente de la República, debo trabajar, debo acompañar, sugerirle. Quizás tenga que estar en contra de algunas iniciativas, pero eso no significa que me vaya a ser oposición. Vamos a tener que hacer un trabajo inteligente con asesores, yo no voy a estar votando en contra porque se me antoja, siempre van a existir argumentos sólidos que acompañen a esas posiciones”, agregó.

Explicó que en la Junta Municipal, con Ivo Lezcano, que hace parte de su equipo político, fueron independientes cinco colorados e igual trabajaron apoyando lo que está bien, y no apoyando lo que a su criterio estaba mal. Dijo que lo reemplazará Ronaldo Amarilla, integrante del movimiento Fuerza Republicana que acompaña al gobernador Juancho Acosta y al fallecido diputado Lalo Gómez.

“Si está bien, vamos a apoyar, vamos a estar acompañando y si está mal, algo que está erróneo, que a mi criterio está mal, yo no voy a apoyar, y nadie me puede obligar a eso y soy independiente”, reafirmó.

Luis Guillén no puede pasar al lado brasileño, según Benítez

Explicó que Luis Guillén, abogado que busca impugnar el juramento en la Cámara de Diputados de Benítez, fue quien integró la lista de candidatos a diputados de Honor Colorado.

“Lo conozco desde hace años. Es alguien investigado por la Policía Federal, leí en algún lugar que también está en la mira de la policía brasileña. Estarán averiguando, así como mucha gente habrá averiguado mi vinculación con Lalo Gómez, porque ¿cómo puede ser suplente de Lalo y no tenga nada que ver con Lalo?, no tengo, fue circunstancial y me pueden investigar, que no van a encontrar nada turbio. Este señor; sin embargo, es diferente, este si no puede pasar al lado brasileño”, afirmó.

Admitió que Radio Imperio es una empresa de su familia, pero que ni él ni su esposa son propietarios de ningún medio y lo que confundió a la gente fue que existe una página de Facebook en la que figura como dueño.

“No, nunca estuvo a mi nombre ningún medio de comunicación. En el Facebook aparece una red social y eso es lo que le engañó a mucha gente, principalmente aquí a en Pedro Juan y lo que le hicieron creer a Guillén”, precisó.