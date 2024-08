Yolanda Paredes alerta “cocinada” de últimos gastos sociales de Itaipú

La senadora Yolanda Paredes (CN) pidió el miércoles pasado durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, como moción de preferencia, tratar en dos reuniones más, el proyecto de ley que incorpora los denominados fondos sociales y ambientales de la Entidad Binacional Itaipú al Presupuesto General de la Nación y asignar una partida presupuestaria para su seguimiento y control. La norma ya fue presentada el 16 de mayo de este año.

Paredes hizo el pedido considerando que la próxima semana ya podría estar integrada la Comisión Bicameral de Presupuesto 2025. Mencionó que con la negociación que hizo el presidente de la República, Santiago Peña, en mayo de este año, Paraguay recibirá cada año US$ 650 millones por última vez en los últimos tres años 2024, 2025 y 2026. Es decir, un total de US$ 1.950 millones.

“El dinero no es nada despreciable. Debemos dar el destino que se merece nuestro pueblo y nada mejor que el presupuesto, para que sea controlado por el Congreso Nacional y no sea teledirigido solamente por un sector político. Me parece que la ciudadanía tiene que saber dónde va a ir la plata porque son los últimos US$ 650 millones anuales que vamos a recibir de Itaipú porque Brasil puso esa condición”, advirtió la legisladora opositora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senadora plantea incluir gastos sociales de Itaipú al Presupuesto General

El senador expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla, vicepresidente 1° de la Cámara Alta, puso a consideración del pleno la propuesta pero no prosperó por falta de 23 votos. Votaron a favor varios senadores opositores y la senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente). Mientras senadores satélites y otros cartistas no levantaron la mano para evitar su tratamiento.

Paredes molesta ante la reacción de sus colegas dijo: “A mí no me sorprende la respuesta de mis colegas a mi petición. Toqué el karaku de la cuestión, toqué el kavaraity otra vez en el Senado que son los gastos sociales. Yo no sé si los colegas se dan cuenta, pero Santiago Peña dijo que este gobierno firmó un compromiso con el Brasil que para diciembre de este año el Anexo C tenía que ser renegociado”, recordó.

La senadora denunció que la comisión de Legislación del Senado se niega a tratar su proyecto de ley.

“Sencillamente cajonearon, evidentemente que están recorriendo las fuerzas oscuras del país, una vez más, para cocinar los últimos gastos sociales que Paraguay va a tener US$ 650 millones (cada año), y como los colegas se negaron a darme su voto de apoyo para un simple tratamiento de un proyecto de ley, si quieren rechacen si no les interesa, pero tenemos el derecho los paraguayos de saber lo que va a pasar con los gastos sociales de Itaipú”, indicó y cuestionó que los gastos sociales se usen para las campañas políticas del oficialismo.

Lea más: Itaipú: negociadores pueden plantear algo mejor que “más dinero para los asados”

Critican falta de posición de Peña sobre renegociación en Itaipú

Paredes cuestionó al presidente Santiago Peña su falta de posición sobre la renegociación del Anexo C.

“Vamos a entregar definitivamente Itaipú Binacional a los brasileros. Estamos negociando como mendigos, estamos rifando la energía y rifando el futuro de nuestros hijos y vamos a rifar en este Senado porque no tienen interés de estudiar nada de lo que le pueda beneficiar a este sufrido pueblo paraguayo (...). Para hacer estupideces ya están toditos”, lamentó la senadora de la bancada Democrática.