Raúl Benítez sospecha que quienes plantean eliminar SIU quieren un “manto de impunidad”

“El caso Gomes tiene que servir para que debatamos sobre los abusos de la Policía o sobre los problemas que pueden haber en Fiscalía, o las deficiencias que pudo haber en la orden que emitió el juez Osmar Legal, en eso tenemos que centrarnos para debatir. Ahora, lo que no podemos es agarrar y hacer es, usar el caso Lalo Gomes para poder garantizar el manto de impunidad de aquellos que tienen el poder”, afirmó Raúl Benítez.

El opositor dijo que desde un inicio planteó sus dudas sobre la verdadera postura del cartismo, ya que estos, antes de pedir aclaraciones, directamente se centraron en pedir la cabeza de un responsable y ahora, algunos de sus actores hablan de eliminar SIU.

“A mi me hace mucho ruido que Yamil (Esgaib) diga que la solución a esto es eliminar el SIU. Para mí no es solución, aquí lo que tenemos que debatir es sobre si se cometió un abuso. Ahora eliminar un equipo operativo de investigación huele más a una reacción para poder controlar lo que hoy no se está pudiendo controlar. SIU es una organización que puede investigarle a otro de su equipo y tal vez eso es lo que asusta”, dijo.