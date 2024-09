TSJE necesita datos abiertos para detectar si alguna ONG financió una campaña política

Cristian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), detalló cómo se desarrolló el encuentro entre los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) más conocida como “comisión garrote” y los ministros de la institución encargada de las elecciones.

En contacto con ABC TV, manifestó que dieron su reporte sobre el financiamiento a los candidatos. “Nos preguntaron si verificamos la existencia de donaciones o aportes de alguna ONG. La respuesta es que hasta el momento, de entre los 9.092 postulantes, no encontramos un aporte directo a una campaña”, sostuvo.

Señaló que se puede dar la posibilidad de aportes indirectos y en esa situación se genera un punto ciego. “Todo lo hacemos con datos abiertos y cuando no hay una página con el nombre de directivos, tampoco se puede saber el manejo financiero de la ONG. No podemos vincular a una persona física con cualquier grupo no gubernamental”, resaltó.

Dijo que cualquier normativa que lleve a una mayor transparencia, para la prevención del lavado de activos, será vista con buenos ojos. Aclaró que en la última ley sobre financiamiento político, se prohíbe a las ONG y otros sectores a que aporten a campañas políticas.

No buscan censura con nueva unidad en el TSJE, aclaró director

En relación a las conversaciones entre la directiva de la empresa Meta y miembros del TSJE, Ruiz Díaz aseguró que no se firmó ningún convenio.

Con respecto a las noticias falsas, la máxima instancia electoral planea establecer una unidad de lucha contra la desinformación que no tendrá a personas externas al ente. “Esta medida la hacemos porque se afecta al electorado. No buscamos censurar ni ser inquisidores”, resaltó.

La intención es hacer un monitoreo interno y explicar lo que realmente se genera cuando se está desinformando, puntualizó.